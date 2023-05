Domani a Bastia l'ultimo saluto a Renato Terreno, vittima di un incidente con il trattore

La comunità di Bastia Mondovì si ritroverà domani, mercoledì 10 maggio, nella parrocchia di San Martino per dare l'ultimo saluto a Renato Terreno, deceduto in seguito a un incidente con il trattore in località Isola.

Molto stimato in paese e ricordato come un uomo labiorioso, è mancato nella giornata di sabato 6 maggio, all'età di 79 anni.

Lascia la moglie Bessie, il figlio Giancarlo con Elena e la figlia Vanessa.

I funerali si svolgeranno domani nella parrocchiale alle 15.30, con partenza dal cimitero urbano di Mondovì.

Questa sera alle 19 la recita del santo rosario nella chiesa di San Martino.