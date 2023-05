Approvato il Bilancio 2022 degli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo

Approvati con un ottimo risultato di gestione i bilanci e le attività realizzate dagli Enti Bilaterali del Commercio del Turismo della provincia di Cuneo.

Gli Enti Bilaterali (www.entibilaterali.cn.it) sono organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori: CONFCOMMERCIO e FILCAMS-Cgil, FISASCAT-Cisl, UILTuCS-Uil, in base a quanto stabilito dai CCNL del Terziario e del Turismo. Operano nel campo delle politiche attive del lavoro, della formazione e qualificazione professionale, della tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro, del sostegno all’attività di lavoratori e imprese.

Tra le attività realizzate dagli Enti Bilaterali, nello scorso mese di gennaio si è chiuso il progetto WORK FOR PEACE, in collaborazione con Caritas Diocesana e Fondazione Migrantes, i cui partecipanti – 19 profughi o rifugiati - hanno frequentato il percorso formativo finalizzato al conseguimento di una capacità professionale utile all’inserimento lavorativo presso aziende del settore turistico ricettivo.

Nel 2022 i due Enti bilaterali hanno erogato circa 70.000,00 € dal Fondo di sostegno al Reddito dedicato ai lavoratori di aziende che versano la contribuzione prevista dal CCNL. Tra i vari contributi interessati: congedo parentale, spese mediche, mensa scolastica, attività educative, libri di testo, estate ragazzi, iscrizione ad asili nido, rimborsi pre-ingresso e dopo-scuola, spese di trasporto e contributi per i figli disabili.

Le aziende aderenti hanno richiesto circa 20.000,00 € di rimborsi dal Fondo di Sostegno alla Formazione per Corsi frequentati da titolari e dipendenti sui temi della sicurezza sul lavoro.

Risulta in crescita il Catalogo dell’Offerta formativa, arrivato a sostenere costi per la riqualificazione dei disoccupati e l’aggiornamento delle competenze dei dipendenti di aziende aderenti, di circa 85.000,00€.

Gli Enti Bilaterali inoltre hanno sostenuto costi per l’attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza TERRITORIALI per circa 80.000,00€.

“Abbiamo approvato un bilancio – afferma Luca CHIAPELLA, Presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – che rispecchia la situazione economico-finanziaria delle aziende facenti parte dei settori di competenza; le erogazioni di servizi di sostegno al reddito svolgono una funzione importante nei confronti dei dipendenti, come la formazione e l’attività dei rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza”. “Tutto questo si è potuto realizzare grazie ai versamenti effettuati dalle aziende aderenti”.

“Importante – conclude Chiapella – anche l’adesione al progetto “Work for Peace”, in collaborazione con Caritas Diocesana e Fondazione Migrantes, un aiuto concreto per chi si trova lontano da casa a causa di eventi bellici”.

Edmondo ARCURI, Segretario Generale FILCAMS-Cgil dichiara: “Come FILCAMS CGIL Cuneo continueremo a impegnarci e lavorare sulla strada che da anni è stata tracciata.

La nostra missione, anche, ed attraverso, il Fondo di Sostegno al Reddito, consiste nel costruire risposte concrete per le lavoratrici e i lavoratori che incontriamo quotidianamente, attraverso la promozione e divulgazione dei contributi economici e servizi, che ambedue Enti sono in grado di offrire ai propri aderenti. Non possiamo che ritenerci soddisfatti dalla gestione che gli EBT di Cuneo hanno avuto in questi anni e continuare ancora con più impegno a lavorare in questa direzione.''

“Il progetto Work for Peace – dichiara Alessandro LOTTI, Segretario Generale FISASCAT-Cisl e Presidente dell’Ente Bilaterale del Turismo della provincia di Cuneo - ha fin da subito avuto l’obiettivo di favorire l’integrazione di profughi e rifugiati nella comunità cuneese attraverso una formazione professionale mirata rispondendo quindi a due esigenze: da una parte l’integrazione sociale e dall’altra la necessità di reperire personale qualificato.

La formazione professionale infatti, non solo offre un’opportunità di acquisizione di nuove competenze ed esperienze lavorative, ma rappresenta soprattutto un importante strumento di inclusione sociale. Grazie alla formazione professionale, le persone che provengono da contesti difficili possono sentirsi valorizzate e inserite nella società in cui oggi vivono, costruendo ponti di comprensione e collaborazione con altre culture presenti nel nostro territorio.

La nostra iniziativa dimostra l’importanza di sostenere e promuovere progetti di integrazione attraverso la formazione e il lavoro. Questi progetti non solo migliorano la vita delle persone coinvolte, ma arricchiscono anche la società nel suo insieme. Ecco perché siamo convinti che grazie alla formazione professionale non solo il settore turistico locale ma l’intera comunità cuneese acquisiranno risorse preziose.”

“Il bilancio appena approvato – dichiara Fabio BOVE Segretario Organizzativo di UILTuCS-Uil - dimostra la solidità del nostro Ente, e questo ci permette di poter continuare con orgoglio, a fornire importanti servizi a sostegno di Imprese e lavoratori.

Vorrei ricordare di quando il nostro Ente bilaterale, durante il periodo della pandemia Covid 19 (anno 2020) ha erogato, ai lavoratori ed alle lavoratrici dei settori del Terziario e del Turismo che avevano usufruito di un ammortizzatore sociale per emergenza Covid 19, la somma complessiva di 300 mila Euro per il settore del Commercio e altri 300 mila euro per il settore del turismo.

Questa iniziativa ha portato, in un periodo nel quale i lavoratori e le lavoratrici hanno subito un taglio importante delle retribuzioni, e quindi del loro potere di acquisto, un reale sostegno e una risposta efficace ed immediata alle necessità delle persone.

Vorrei ringraziare infine, tutti i componenti dell’Ente, per l’impegno profuso e per il lavoro svolto in questi anni complicati.”