Può essere molto utile parlare di un certificato impianti elettrici che poi altro non è il certificato di conformità degli impianti elettrici e quindi praticamente un documento ufficiale molto importante perché attesta che il nostro impianto elettrico o un impianto elettrico di qualsiasi tipo di edificio di un apparecchiature è stato realizzato e installato conformemente alle norme previste e quindi in base anche ai regolamenti ed è obbligatorio per tutelare la sicurezza delle persone in primis e anche delle proprietà.

Teniamo presente che naturalmente un certificato del genere non può essere rilasciato da chiunque ma deve essere rilasciato solo da professionisti nel settore, e quindi parliamo di ingegneri, e tecnici specializzati abilitati dallo stato o da altri enti accreditati e autorizzati proprio per certificare gli impianti.

E parliamo di esperti che per poter fare questo lavoro devono avere delle conoscenze ben specifiche per quanto riguarda le norme in materia e per quanto riguarda la parte tecnica che regola la realizzazione di un qualsiasi impianto elettrico.

Poi le leggi cambiano di continuo e siamo in Italia e può essere lo sappiamo bene e in ogni caso l'obbligo di ottenere un certificato di conformità degli impianti elettrici dipende sempre dal Paese in cui stiamo perché non tutte le leggi sono uguali.

In linea generale parliamo di un certificato che viene rilasciato in quelle zone in cui ci sono edifici abitativi o industriali o commerciali, e quindi l'esperto che viene per esempio a casa nostra controllerà l'efficienza dell'impianto così come la conformità dell’installazione alle norme e ai regolamenti in modo che qualsiasi persona vive all'interno sia protetta per esempio da problemi di corto circuiti vari che poi possono causare danni, incendi e lesioni alle persone.

Non si può essere superficiali con un impianto elettrico

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte non ci possiamo permettere di essere superficiali con un impianto elettrico che deve essere a norma per poter garantire la massima sicurezza e funzionalità e quindi deve essere costruito e realizzato secondo normative di sicurezza e questo vuol dire che bisogna utilizzare dei componenti di qualità e soprattutto è necessaria la corretta installazione delle apparecchiature e la corretta scelta dei cavi e anche l'adeguato isolamento dei circuiti elettrici.

In poche parole se abbiamo in casa un impianto elettrico che è stato correttamente installato e correttamente realizzate e progettato e non avremo problemi con il funzionamento dei nostri apparecchi elettrici e quindi non avremo nessun rischio o pochi rischi di Corto Circuito o sovraccarico che poi in quest'ultimo caso provocano delle interruzioni di energia e soprattutto provocano anche un aumento del consumo energetico.

Per questo motivo chiunque tra noi dovrebbe avere un elettricista di riferimento da poter contattare in caso di qualsiasi tipo di problema e di qualsiasi tipo di situazione negativa e parliamo di quegli elettricisti che tra l'altro potrebbero essere reperibili 24h proprio per poter gestire delle emergenze anche dopo cena o anche nei fine settimana o anche nei festivi per fare degli esempi che ci aiutano meglio a comprendere questo tipo di argomento.