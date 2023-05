Oggi vogliamo scoprire cos'è la cessione del quinto e come funziona perché può essere un'informazione utile per molte persone che ne hanno bisogno. Cercando di sintetizzare possiamo dire che si tratta di una forma di prestito personale che prevede il fatto di trattenere lo stipendio o la pensione. Ma lo farà direttamente il datore di lavoro: ed ecco perché non si può andare oltre il quinto della retribuzione netta.

Il quinto dello stipendio a cui ci riferiamo dovrà essere valutato al netto delle ritenute r bisognerà estinguerlo proprio con le trattenute nel senso che sarà proprio l ente pensionistico o il datore di lavoro a provvedere a rimborsare la rata mensile all'istituto al posto del beneficiario.

Parliamo di una materia regolamentata da una specifica legge e cioè il decreto legislativo 180 del 1950 che in quel momento decise di creare questo particolare credito che inizialmente era previsto per i suoi dipendenti statali, ma che poi è stato esteso anche ai pensionati e ai privati con una legge successiva del 2005, che riguarda appunto con le persone che percepiscono il reddito continuativo e fisso.

In questo modo quindi che richiede il testo non avrà l'obbligo di provvedere in prima persona a pagare la rata mensile .Ma sarà il datore di lavoro a fare questo adempimento come una sorta di delega.

Tutto questo va a differenziare queste cessione con il prestito classico personale ma la cessione comunque del quinto può essere applicata solo con altre condizioni tra le quali spiccano una obbligatoria copertura assicurativa ma anche una presenza di una retribuzione continuativa e fissa, oltre al fatto di applicare fino a un massimo della quinta parte di quella retribuzione al netto.

Se non ci sono queste caratteristiche la cessione del quinto non potrà essere finalizzata.

tutti i requisiti che abbiamo nominato e ci fanno capire come di fatto gli imprenditori e liberi professionisti non possono accedere a questo tipo di prodotto così come quelle persone che hanno redditi che derivano da immobili o da rendite finanziarie o anche i dipendenti a tempo determinato.

Vantaggi di questo tipo di Formula

Volendo fare una sintesi dei vantaggi di questo tipo di formula possiamo dire che nel corso degli anni ci sono stati dei piccoli cambiamenti ma al netto di tutto si può dire che i benefici sono legati al basso profilo di rischio sia per la banca o per la finanziaria che deve erogare il prestito nonché il fatto che ci hanno trattenuto alla fonte che elimina il rischio di insoluti del richiedente.

Ma anche la presenza della copertura assicurativa che andrà a tutelare sia la banca ma anche eventualmente va a liberare da qualunque obbligo successivo quelle che sono gli eredi della persona che ha richiesto l'obbligazione.

Ricordiamo che per quanto riguarda la copertura assicurativa non solo obbligatoria ma può variare in base al tipo di contraente nel senso che sarà più o meno ampio perché nel caso in cui parliamo di un pensionato il rischio che l'assicurazione va a coprire è quello che si chiama premorienza, mentre nel caso di morte del richiedente l'assicurazione attiva il sinistro.