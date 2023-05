Finanziamenti a 5 anni

Sei deciso a volere dei soldi in prestito puoi rivolgerti a un'azienda che fa finanziamenti a cinque anni e quindi può assolvere a questa tua volontà e a questo tuo desiderio, ovviamente solo nel caso in cui però hai tutti i requisiti che vengono richiesti in questi casi.

Quando parliamo di requisiti ci riferiamo al fatto di garantire di poter rimborsare il finanziamento: in questo senso sarà valido soprattutto un contratto di lavoro dipendente che sia affidabile come può essere una pensione o comunque un'età fissa, mentre nel caso in cui si parla di lavoratori autonomi bisogna mostrare una dichiarazione dei redditi o comunque il cosiddetto Cud.

Però non basta solo questo anche se ci piacerebbe che fosse così perché era abituati controllerà anche altre cose compreso lo storico e il progresso perché bisognerà verificare se gia abbiamo fatto finanziamenti tempo prima e quanto siamo stati puntuali da quel punto di vista nel pagamento cioè se siamo riusciti a rimborsare il prestito o se invece abbiamo avuto problemi a rispettare i patti fatti.

Chiaramente a una società finanziaria in questo senso deve tutelarsi e avere tutte le informazioni che le servono e per questo motivo vanno fatte indagini preliminari che forniranno queste garanzie: di conseguenza quando noi leggiamo i termini e le condizioni e pensiamo di essere idonei possiamo chiedere a questo prestito facendone richiesta ad una finanziaria, tenendo conto che ci sono prestiti che possono essere più o meno convenienti e che dobbiamo valutare al meglio prima di decidere se accettare oppure no.

Quali sono i parametri da valutare sotto questo punto di vista

In pratica se vogliamo essere sicuri che il prestito che abbiamo fatto sia conveniente dobbiamo tenere conto di determinati parametri e soprattutto di quello che è il costo che andremo a sostenere.

Questo significa che ci sarà da pagare il costo del servizio legato all'interesse: di conseguenza Volendo ricapitolare possiamo dire che nel momento in cui abbiamo bisogno di denaro da una società finanziaria dobbiamo affrontare una serie di spese tra le quali il tasso di interesse è quell più importante e può essere fisso o variabile. Ma esistono anche altre possibilità come il testo misto e il tasso zero.

La scelta viene fatta anche in base alle proprie preferenze alle proprie idee su questi argomenti perché per esempio ci sono persone che amano di più un tasso fisso perché così conoscono in anticipo la cifra e non hanno l'ansia che ci siano cambiamenti nel bene e nel male.

Ci sono invece persone che vogliono risparmiare: quindi se hanno la possibilità preferiscono un finanziamento con tasso variabile fermo restando che di solito il tasso di interesse può corrispondere nello specifico al tipo di acquisto che si sta facendo in quel momento perché i finanziamenti vengono legati proprio sulla base di un acquisto specifico che può essere quello relativo a un servizio o a un bene che possono essere più meno costosi.

Tutto questo che abbiamo detto finora ci fa capire come si tratta di una materia complessa per la quale non si può essere superficiali ma bisogna studiare bene tutto.