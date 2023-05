Giro d’Italia 2023: partecipanti, squadre, tappe e tutto ciò che c’è da sapere

Giunto alla sua 106ª edizione, il Giro d'Italia 2023 rappresenta un importantissimo tassello nell'ambito della stagione ciclistica di ogni partecipante, che spera di ottenere non soltanto vittorie importanti, per quanto riguarda la stagione in questione, ma anche tutto il prestigio determinato da una competizione storica e importantissima, sotto tutti i punti di vista. Con un percorso che pone la sua partenza in Abruzzo e il consueto arrivo a Roma, sui Fori Imperiali, dove si tiene la passerella finale del Giro d'Italia 2023, vale la pena sottolineare tutto ciò che c'è da sapere a proposito della competizione in questione, relativamente a partecipanti, squadre, tappe e tanto altro ancora.

Il percorso del Giro d’Italia 2023: partenza, arrivo e tappe fondamentali

Come in occasione di ogni anno, il percorso del Giro d'Italia è particolarmente vasto e, soprattutto, ricco di tappe straordinarie, che permettono di regalare grande spettacolo e di comunicare, al grande pubblico, un contesto straordinario nell'ambito della competizione. Come osservato già negli ultimi anni, il Giro d'Italia ha saputo distaccarsi rispetto alle tendenze che l’avevano portato a partire in altri paesi, come Israele. Privilegiando un percorso tutto italiano, che permette di scoprire l'insieme di alcune delle bellezze più incredibili che sono oggetto di inquadrature e di sottolineature, nell'ambito del giro stesso, il Giro d’Italia affronta l’intero stivale attraverso un percorso straordinario, adatto ad ogni tipologia di corridore: dai velocisti agli amanti delle scalate, passando per diverse tappe che permettono di realizzare anche delle fughe importanti che, potenzialmente, possono portare al traguardo.

La partenza è in Abruzzo, con il percorso della cronometro individuale che porta da Costa dei Trabocchi a Ortona. Si prosegue con la tappa che va da Teramo a San Salvo e da Vasto a Melfi, per poi giungere al sud con la quinta tappa che giunge a Salerno, al termine di 171 km, e la sesta che si compie nella città di Napoli, nei suoi 162 km totali. La settima tappa, che porta al passaggio da Capua al Gran Sasso, permette, nei suoi 218 km, di misurare la resistenza e le abilità degli amanti della scalata, prima di giungere al giorno di riposo che viene anticipato dalla cronometro individuale che conduce a Cesena. Il 16 maggio 2023 si giunge a Viareggio, per poi spostarsi, nelle successive tappe, a Tortona, Bra, Rivoli, Cassano Magnago, Bergamo, nell'ambito della 19ª tappa, verso le Tre Cime di Lavaredo, in quello che potrebbe essere l'atto ultimo del Giro d'Italia. La 20ª tappa, come di consueto, è una cronometro individuale, mentre la passerella si terrà il 28 maggio a Roma. Durante tutto il percorso del Giro d’Italia, a Cuneo si terrà la Mostra “La Bicicletta” che permetterà di acquisire maggiore consapevolezza a proposito del mezzo: per saperne di più e informarti a tal proposito, entra nel mondo di cuneodice.it.

Partecipanti e squadre

Anche il Giro d’Italia 2023 prevede la partecipazione di diverse squadre particolarmente attese, come la Ineos di Filippo Ganna o la Soudal Quick-Step di Remco Evenepoel. Tra i ciclisti più attesi, non soltanto per quanto riguarda le vittorie di tappa ma anche per quel che concerne il rendimento generale del Giro d’Italia, ci sono anche Kung, Almeida, Roglic e Geraint Thomas, guardando ad alcune delle frecce del Giro. La Ineos porta con sé Tao Geoghegan Hart e l’ex maglia rosa, mentre la Astana punta su Mark Cavendish e Gianni Moscon. Tra le fila della Groupama-FDJ c’è Thibaut Pinot, mentre tra quelle della Trek-Segafredo c’è Mads Pedersen, con Alex Kirsch. Insieme a Roglic, nella Jumbo-Visma, trova spazio il nostro Edoardo Affini.