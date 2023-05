L'amore ai tempi dei social: sugar daddy e truffe romantiche

Essere in una relazione appagante può essere una sensazione esaltante. Tuttavia, spesso accade che le due persone non entrino in una relazione alla pari. In effetti, possono verificarsi casi in cui una persona si approfitta strategicamente dell'altra per ottenere vantaggi di vario tipo. Quindi, se siete preoccupati di essere o meno quello che viene definito uno sugar daddy nella vostra relazione, fate attenzione ai seguenti segnali che confermeranno i vostri sospetti. Cos'è un sugar daddy è molto semplice da capire, poichè forse avete una relazione seria con la vostra ragazza o siete fidanzati non ufficialmente, ma tuttavia, lei si rifiuta di presentarvi alla sua famiglia o vi lascia spesso fuori dagli incontri con i suoi amici, preferendo trascorrere le vacanze da sola. Allora dovreste avere dei sospetti sulla vera natura della vostra relazione. Può essere un campanello d'allarme se scoprite che la vostra partner dipende finanziariamente da voi più del solito. Se riceve regolarmente una somma di denaro da voi, sia essa settimanale, annuale o addirittura semestrale, allora potete essere certi che lo fa per sfruttarvi.

Alcune coppie tra uno sugar daddy ed una donna possono anche durate nel tempo, infatti spesso si frequentano per anni e alcune volte si sposano, ma si tratta di eccezioni che confermano la regola. Le belle donne incontrano uomini facoltosi ed entrambe le parti vivono relazioni facili e divertenti, senza problemi come gelosia, aspettative troppo alte, ecc.

Spesso mettono il broncio o diventano di cattivo umore se non vengono quindi tranquillizzate con un sacco di regali che pagano loro stesso con i loro sudati soldi, frutto del loro onesto lavoro. Potreste scoprire quindi che non vi restituisce mai il favore e che non venite mai trattati con regali costosi come lei si aspetta da voi. Questo potrebbe essere un segnale di allarme importante, che dimostra quindi il fatto che lei vi considera il suo speciale sugar daddy piuttosto che un fidanzato o un compagno da amare. Non c'è bisogno di dirvi che gli appuntamenti moderni sono un paesaggio desolante: lo si percepisce dall'affaticamento degli occhi e dal dolore al pollice che si prova con Tinder, dagli sms stucchevoli del tipo "ci stai?" e da ogni straziante situazione fallita (che pensavate di costruire verso una bella relazione e che invece si è rivelata solo una fase di conversazione casuale e interminabile). Il labirinto mentale che viene spacciato per intimità è sufficiente a far sì che anche il più ardente degli inguaribili romantici abbandoni tutto - e alcuni lo hanno fatto.

Le ragazze innamorate - monogame devote impegnate in una relazione da favola piena di corteggiamento e compagnia - sono in crisi. Le società capitalistiche, dipendenti dai social media, che incentivano l'iperindividualismo, la segretezza, l'inganno e le emozioni robotiche hanno reso l'amore sfuggente. L'usa e getta della cultura del rimorchio ha lasciato molti sconfortati. Rinunciando alla reciprocità emotiva nelle relazioni, sempre più donne hanno scelto di affrontare gli appuntamenti come un'impresa economica, una sorta di lavoro piuttosto che essere guidate semplicemente dalle emozioni e da quello che provono nei confronti dell'altra persona.



Relazione d'amore o start-up ?

Oggi cercare un partner è come gestire una start-up. Curate con attenzione la vostra immagine come un agente di vendita, ideando immagini digeribili e allettanti che possano attirare le persone durante i secondi che trascorreranno apaticamente ad esaminarvi come una pubblicità. Inoltre, vi dicono di tenere una lista di almeno cinque persone da alternare durante la settimana, ma aspettate, non dedicate troppe energie a una sola persona e, soprattutto, non siate mai onesti su ciò che provate, soprattutto se vi affezionate.

Per quanto possano sembrare benintenzionati, i numerosi coach di appuntamenti maschili sui social media, che sembrano infrangere il codice dei fratelli per dare alle donne uno sguardo dall'interno sul comportamento degli uomini, hanno reso difficile non leggere nel linguaggio del corpo, nei commenti di sfuggita e nella frequenza della comunicazione - "stava davvero facendo un 'pisolino' o si stava rilassando con la sua ragazza" si legge in un video.

Quando qualcuno non ti risponde per qualche ora o impiega troppo tempo per impegnarsi, è difficile non sentire le voci di questi uomini che ti ripetono che sei un segnaposto finché non troveranno una persona migliore o che, secondo il mantra spesso ripetuto sui social media, "se volesse lo farebbe". Sebbene questi resoconti possano aiutare le persone a individuare le tattiche di manipolazione e le bandiere rosse prima di entrare in una relazione potenzialmente dannosa, spesso non tengono conto delle sfumature e della natura complicata del comportamento umano, il quale è molto più complesso di quanto possiamo pensare o immaginare normalmente.

Social e truffe romantiche: come difendersi

Oltre a immagini di repertorio generiche con uomini di mezza età, i post della griglia di un profilo truffaldino possono mancare di varietà.

Nel profilo di una persona reale, l'account avrà una serie di persone diverse in una varietà di situazioni. Se si tratta del mio profilo, potrei essere io in una foto con i miei amici in una pista da bowling, e poi un'altra foto di me il giorno dopo con ad esempio un panino e altre due persone insieme a me.

Una cosa che si riscontra nei profili falsi è che c'è una varietà molto limitata di pose che ritraggono solo l'individuo, oppure potrebbe esserci una mancanza di contenuti in generale. Naturalmente, se l'account è privato e quindi non si vedono foto condivise e le storie, questo potrebbe essere di per sé un segnale di allarme di cui dovete tenere conto assolutamente.

Fake account, come riconoscerli

Su Instagram, molti account truffa generati automaticamente tendono ad avere una serie di numeri alla fine. Se le cifre non sembrano avere alcun significato, questo potrebbe essere un segno che l'account è falso. Se un account che sostiene di essere uno sugar daddy ha condiviso il suo primo post nel giugno 2022, e siamo nel giugno 2022, questo è un segno che probabilmente l'account è un fake, creato appositamente per truffe o furto di identità. Per vedere il mese esatto in cui l'account è stato creato, toccate il profilo dell'utente, premete i tre puntini nell'angolo sinistro, quindi premete "Informazioni su questo account" e vedrete il mese e l'anno sotto la colonna data di adesione. Se il profilo di un potenziale truffatore segue un gran numero di account ma ha pochi follower, diffidate.

Inoltre, se anche i suoi follower utilizzano immagini di stock di uomini dall'aspetto simile, è probabile che faccia parte di una rete di truffatori, nel qual caso vi consigliamo di scappare a gambe levate. Se vedete che l'account fa commenti frequenti che non hanno alcuna significato sotto le vostre foto o su quelle di altre persone, questo potrebbe suggerire che l'account è falso.

Il fatto che non si impegnino in modo significativo con i contenuti che pubblicano (stotrie, post reels) potrebbe essere un'indicazione di ciò che le piattaforme chiamano attività inautentica, il che ptorebbe voler dire che non è un varo account. Aggiungiamo anche che se mancano una o due delle bandiere rosse di cui sopra, ciò non significa necessariamente che l'account sia affidabile, potrebbero condividere contenuti a caso, solo per dare la sensazione a chi visita il loro profilo, di non essere fake ma di essere autentici. È una combinazione di questi fattori a far capire che c'è qualcosa che non va. In definitiva, le persone dovrebbero fidarsi delle proprie sensazioni per capire se qualcosa è reale o falso. Se qualcosa non sembra del tutto corretto o sembra un po' troppo bello per essere vero e sincero, probabilmente quindi non lo è.