L’azienda Massucco T. cerca impiegato/a contabile

La Massucco T., azienda leader nel noleggio e nella vendita di macchine per movimento terra e sollevamento, ricerca per la propria sede di Cuneo un/a impiegato/a contabile.

Il profilo ricercato si occuperà dell’operatività collegata al ciclo passivo, prima nota, gestione leasing.

È gradita esperienza pregressa nell’area contabile e/o laurea in economia.



Gli interessati possono inviare il loro curriculum a martina.borgogno@massuccot.com