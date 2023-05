Quali sono le principali funzioni dei cosmetici

Molto spesso si sente parlare in maniera generalizzata di cosmetici senza tuttavia avere una percezione concreta e precisa della tipologia di prodotti in oggetto.

Cerchiamo di fare chiarezza andando a definire quali sono le principali caratteristiche dei cosmetici e soprattutto le loro funzioni principali.

Che cosa sono i cosmetici

Statisticamente i cosmetici sono tra i prodotti più utilizzati nell'arco di una giornata non solo di una donna ma anche di un uomo. Pensando ad una giornata tipo è possibile valutare che si possano adoperare almeno un 5/6 tipologie differenti di cosmetici per avere diverse riscontri.

L'errore principale che si commette è quello di pensare a questo genere di prodotto come un qualcosa dedicato esclusivamente alla bellezza. In realtà però i cosmetici sono delle soluzioni che permettono di fruire di benessere e di prendersi cura al meglio del corpo.

Nell'ampia gamma di articoli che rientrano nella categoria dei cosmetici ci sono i deodoranti, le crema viso, le schiume da barba, le creme corpo, dentifrici e tanti altri. Insomma, c'è un po' di confusione per cui meglio partire dalla definizione.

In particolare si parla di prodotti cosmetici quando ci si riferisce sostanze che devono essere utilizzate e applicate sulla parte superficiale del corpo umano quindi sulla pelle, sul cuoio capelluto, sulle labbra e così via. Possono essere utilizzati anche su alcune parti interne del corpo come i denti le mucose della bocca.

Lo scopo è quello di creare benessere ma anche di profumare queste parti del corpo per proteggerle da possibili rischi e mantenerle sempre nel tempo ben curate anche dal punto di vista degli odori. In pratica la definizione evidenzia sostanzialmente tre caratteristiche: sono miscele o sostanza che vengono applicate su alcune parti del corpo per pulire, profumare oppure correggere degli odori.

Dunque non sono dei farmaci e non sono neppure dei dispositivi medici come erroneamente alcune volte si crede. Le differenze, infatti, riguardano l'applicazione perché i farmaci possono essere utilizzati non solo sulla parte superficiale, sulle mucose e i denti ma anche in altre parti. Non c'è un'azione farmacologica dei cosmetici a differenza dei farmaci che invece sono in grado di curare una patologia.

La funzione igienica

Un primo aspetto che permette di definire i prodotti cosmetici è la loro funzione igienica. Ci sono aziende specializzate nella produzione dei cosmetici che pongono massima attenzione a questo genere di riscontro perché bisogna fare in modo di mantenere nel tempo la salute della pelle e della sua bellezza.

Ci sono alcune costanti minacce di cui tener conto come l'inquinamento nell'aria, gli agenti atmosferici, le polveri sottili e anche delle sostanze che nascono dall'organismo e che sono certamente dannose come il sudore, il sebo e quella fastidiosa desquamazione cutanea che non è visibile a occhio nudo ma che comporta dei danni ingenti.

I prodotti cosmetici devono proteggere con la loro funzione igienica per fare in modo che non possano proliferare agenti patogeni come batteri, virus e funghi. Per aiutare la pelle e altre parti del corpo come i capelli e gli stessi denti ad eliminare questi rischi, è necessario effettuare costantemente una pulizia approfondita. Quindi la funzione igienica consente di eliminare le impurità attraverso l'utilizzo di shampoo, dentifrici, saponi, creme per il corpo, latte detergente e così via.

Funzione eutrofica

La seconda funzione è quella eutrofica ossia un'azione di nutrimento per la pelle e per tutte le parti superficiali interessate dall'uso dei prodotti cosmetici. Volendo semplificare, questa funzione ha come scopo quello di mantenere in buone condizioni il tessuto su cui viene applicato il cosmetico.

C'è una bella differenza con il farmaco perché nel caso di un prodotto cosmetico mantiene le condizioni ottimali mentre il farmaco serve per guarire da una patologia e quindi si applica sulla superficie che non è sana.

Acquistare un cosmetico con funzione eutrofica è un modo per prevenire danni di un certo rilievo attraverso un corretto nutrimento cutaneo inserendo nel corpo delle sostanze che possono essere naturali oppure sintetiche a seconda del caso.

Quindi c'è una sorta di azione di supporto per consentire che le normali funzioni fisiologiche possano essere svolte senza problemi. Ci sono diversi prodotti che offrono questa azione come quelli cosmetici per il viso da giorno poi ci sono le creme protettive solari, i prodotti anti age che hanno lo scopo di prevenire l'invecchiamento del tessuto cellulare e quindi anticellulite e smagliature.

Funzione estetica

La terza e ultima funzione che viene riconosciuta ai cosmetici è quella estetica. Secondo gli esperti la funzione estetica non è nient'altro che il giusto anello di congiunzione tra la funzione igienica e quella eutrofica.

Rientrano in questa categoria, ad esempio, i profumi, che rendono più gradevole gli odori del corpo e al tempo stesso attraente. Ci sono i classici trucchi per eseguire un make up per esaltare le caratteristiche e la personalità di una donna.

C'è da dire che la funzione estetica permette di avere dei riscontri importanti anche per ritrovare l'equilibrio con il proprio corpo per sentirsi sempre belli e affascinanti. Ci sono diverse tipologie di prodotti che rientrano in questa categoria come quelli per il trattamento della pelle e dei capelli tra cui i nutrienti, gli equilibrati, i balsami e le lozioni per i capelli.

In aggiunta, ci sono i prodotti di deodorazione e profumazione della pelle, il trucco anche per le unghie e tutti quegli articoli che consentono di eseguire trattamenti estetici in generale.

L’importanza di usare cosmetici

Utilizzare costantemente nel tempo dei prodotti cosmetici è indubbiamente importante non solo per esaltare le caratteristiche del proprio corpo e sentirsi più belli ma anche per ottenere dei benefici per quanto riguarda la salute di alcuni tessuti superficiali.

Le tre funzioni, infatti, sono essenziali per ritrovare benessere e maggiore consapevolezza delle proprie possibilità. Usare quotidianamente queste soluzioni in maniera mirata significa avere uno stile di vita adeguato e contribuire all'equilibrio psicofisico.