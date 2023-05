A Trinità e Fossano la presentazione del libro "Impronte" di Nino Costantino

Come specificato dalla casa editrice che lo pubblica, la torinese Seb27: "un libro a metà strada tra la guida escursionistica e un’antologia di documenti di vita contadina tratti dall’enorme lavoro di raccolta di testimonianze svolto da Nuto Revelli e, in parte, pubblicato su Il mondo dei vinti e L’anello forte ."

Costantino, da grande culture della figura di Revelli, propone un ricco strumento letterario utile al lettore per l'incontro con lo scrittore attraverso l'invito alla frequentazione dei luoghi in cui si sono sviluppate le vite delle persone protagoniste delle sue opere.

Frequentare i luoghi descritti e segnalati dal volume è la maniera più diretta per incontrarli virtualmente, ascoltare le loro voci fissate sulla pagina da Nuto, visitare fisicamente i loro spazi di vita, le baite, le cascine, le stanze che Revelli, con enorme rispetto e sensibilità, ha frequentato in gran numero per comporre i corposi scritti che ci ha lasciato.

Nino Costantino, fossanese, giá docente di scuola superiore, studioso di Nuto Revelli e assiduo collaboratore storico della Fondazione a lui intitolata, cultore di passeggiate e escursioni in montagna, in questo libro unisce le sue passioni per le storie raccontate da Nuto e per i sentieri e le mulattiere che percorre da sempre.