Al via oggi il festival “Ponte del Dialogo” a Dronero

È tutto pronto a Dronero per il “Ponte del Dialogo”, format di festival diffuso voluto dal comune in collaborazione con l’AFP e il sostegno della Regione Piemonte, per promuovere la lettura e valorizzare lo straordinario patrimonio storico-artistico della città.

Si comincia con Ermanno Giraudo presentato dal giornalista Carlo Giordano con il suo “Mare fuori o mare dentro: il dramma delle migrazioni”, per proseguire nel pomeriggio dalle ore 16 con i libri di Alessia Gallo “Dalla sponda sbagliata”, Grazia Setaro con “Esplosione di emozioni” e Andrea Dematteis “Il segreto della vecchia guardia”, tutti nella sala Chegai.

La serata avrà ospite il giallista braidese Gianni Farinetti che, presentato dal giornalista Piero Dadone, racconterà i suoi “Delitti alla Farinetti”, alle ore 21 nella grande sala del teatro Iris.

L’autore incontrerà gli studenti dell’IC dronerese il mattino successivo alle ore 10 in concomitanza con la presentazione del libro di Annamaria Fenoglio “Il buio che illumina” in Sala Giolitti.

Il pomeriggio di mercoledì 10 maggio vedrà protagonisti Bruno Arpaia autore di “Ma tu chi sei” e di Diego Anghilante per “Abeio Abeio. Neoruralismo e follia”. In serata l’ospite sarà Bruno Gambarotta presentato ancora da Piero Dadone con la sua ultima fatica letteraria “Scrivere: che mestiere è?”.

Fittissimo il programma che si concluderà domenica 14 maggio e vedrà coinvolti ben 35 autori, fra cui 22 del territorio e 16 editori. Fra gli ospiti oltre a quelli già citati ci saranno Carlo Greppi, Ugo Nespolo, Davide Longo, Franco Faggiani e Antonio Ferrero.

Per tre autori, Franco Arminio (giovedì 11 ore 21), Gianluca Gotto (sabato ore 21) e Tiziana Ferrario (domenica ore 21 in chiusura del festival), è necessaria la prenotazione, che si può richiedere scrivendo a pontedeldialogodronero@gmail.com .

L’evento di Gianluca Gotto è già sold out, per gli altri occorre affrettarsi. Tutti gli incontri sono gratuiti.

I luoghi che la manifestazione toccherà sono il Teatro Iris e la sua sala Chegai, il Museo Mallè, il cortile dell’Ex Convitto, Palazzo Savio, la Sala Giolitti, l’Istituto Alberghiero (dove si terrà venerdì la “Cena del Dialogo”), il Monastero di S. Antonio (frazione Monastero), la birreria Jonathan, il Caffè Commercio e gli Istituti scolastici AFP e IC di Dronero.

Tutto il programma del festival è scaricabile dal sito del comune, nell’area news o dalle pagine Facebook e Instagram #pontedeldialogo.

La leggenda del Ponte del diavolo diventa dunque “dialogo” e commistione fra letteratura, arte, gastronomia e storia. Dronero sarà per una settimana comunità letteraria e di relazione, con l’intento di coinvolgere le persone e di appassionarle ad un gran numero di generi letterari, dalla poesia alla saggistica, dal giallo al fantasy, buoni per tutti i gusti e per tutte le età.