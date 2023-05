Bra, con "A Cappella Day", l’Aido presenta una nuova piattaforma di raccolta fondi

Venerdì 12 maggio al teatro Politeama di Bra si terrà "A Cappella day", uno spettacolo musicale con l’uso esclusivo della voce organizzato da Liceo Giolitti-Gandino, Fondazione Fossano Musica ed Aido Gruppo Comunale di Bra.

Sul palco si esibirà il coro formato dagli studenti del liceo braidese, i PanTones, diretti dal maestro Lorenzo Subrizi. A seguire, Rebel Bit, noto gruppo vocale cuneese, per la prima volta al Politeama grazie alla volontà dell’Aido con la collaborazione del CSV di Cuneo.

"Si tratta di un evento, sullo stile dei Neri per caso, che si ripete ormai da qualche anno", spiega Gianfranco Vergnano, presidente Aido Sezione Provinciale di Cuneo. "Sarà un momento molto piacevole, in cui avremo occasione anche di parlare della nostra attività".

Durante la serata, sarà infatti presentata una nuova piattaforma di raccolti fondi digitale. "Abbiamo presentato il progetto, che è stato validato dalla banca Crédit agricole: non ce lo aspettavamo, in quanto siamo una realtà molto piccola. Questo ci dà una notevole visibilità internazionale, riconoscendoci come un ente serio e professionale", commenta Vergnano. Per dare il proprio contributo è sufficiente scansionare il Qr code presente sulle locandine dell’evento. Appuntamento alle ore 21.