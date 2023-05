Centallo, al Cinema Lux incontro tra volontari di Eso Es OdV e pubblico

Sabato 13 maggio, presso il Nuovo Cinema Lux di Centallo, i volontari di Eso Es OdV condivideranno con il pubblico fotografie, video, piccoli estratti dello spettacolo “Chrysalis” e racconti di una straordinaria esperienza di volontariato internazionale come clown.

Dal 3 al 18 marzo 2023 si è infatti svolta la missione umanitaria di clownterapia in Guatemala, con un programma fittissimo di spettacoli, scuole e strutture visitate, e oltre 3.000 le persone incontrate durante le attività. Un'occasione per scoprire il senso di un’occasione umana così particolare, per approfondire la bellezza di un progetto di solidarietà internazionale, per vedere quanti scenari straordinari possa permettere di vivere un naso rosso.

L’evento è strutturato in due turni: il primo alle ore 17:30, il secondo alle ore 21:00. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, con offerta libera a sostegno del Progetto Borse di Studio di Eso Es.

Per maggiori informazioni: Monica, tel. 329 2111541