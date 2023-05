Ceva, domenica sotto i portici le margherite dell’Avis

In occasione della Festa della Mamma, domenica 14 maggio, l’Avis di Ceva allestirà in Via Marenco, per tutta la mattinata, un banchetto con dei vasetti di margherite. Fin dall'antichità la margherita è legata a significati di purezza e nobiltà d'animo.

Per la forma del fiore, con i petali a raggiera attorno al disco centrale giallo, la margherita infatti allieta come se portasse il sole nella vita delle persone, proprio come fanno i donatori che portano il sole nella vita di chi, sofferente, ha bisogno di sangue, con un gesto semplice come tendere il braccio per un prelievo di pochi minuti, semplice come il fiore che verrà distribuito.