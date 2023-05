Continuano le prevendite per i grandi concerti dell'Anima Festival 2023

Festival dell'Anima 2023: a breve verrà annunciata la conferenza di presentazione dell'evento. A raccontare la kermesse ci saranno i fratelli Ivan e Natascia Chiarlo, creatori dell'evento che da otto anni porta la grande musica nel cuore della provincia, a Cervere, in uno spazio naturale circondato dalla catena alpina da un lato e dalle colline patrimonio Unesco dall'altro.

Tanti gli artisti in programma di questa ottava edizione, che aprirà con i Modà il 27 giugno. Reduce dal successo ottenuto al Festival di Sanremo, la band sarà protagonista, con i suoi 20 anni di grandi successi, in quel bellissimo teatro a pianta greca dominato dalla scultura Anima.

Il 6 luglio l'Anfiteatro dell'Anima tornerà ad accogliere la straordinaria Fiorella Mannoia, in uno spettacolo che la vedrà accompagnata al piano da Danilo Rea; Quella di Cervere sarà una delle tappe del tour "Luce". Un live unico che farà incontrare il repertorio e i successi di Fiorella con l'improvvisazione jazz di Danilo Rea, in una perfetta alchimia sonora. Il talento dei due artisti sarà messo in luce anche da una moltitudine di candele che li circonderanno sul palco creando un'’atmosfera intima e potente.

Ancora, l'11 luglio sono attesi Renga e Nek. Due artisti amatissimi, che celebreranno insieme le loro straordinarie carriere e giocheranno con la loro originale vocalità. Il 13 luglio sarà la volta di Mannarino, artista originale ed eclettico amato dal pubblico e dalla critica. Chiuderà la rassegna Giorgia, che si esibirà il 26 luglio. Su quel magico palco, fonderà la bellezza dei luoghi con le nuove e libere sonorità del suo ultimo album, "Blu¹", capace di mescolare ritmi contemporanei e venature r'n'b in canzoni non confinate in etichette preconfezionate.