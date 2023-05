L’eredità preziosa di Giorgio Buridan: una storia che continua ad emozionare

Potente, nella capacità di evidenziare la drammaticità ma anche i momenti di comicità. Capace di evocare, di far vivere profonde emozioni.

Venerdì 5 e sabato 6 maggio, alla Chiesa di San Paolo di Caraglio è andato in scena lo spettacolo “Le Formiche. D’amore amare per crepare”. Organizzato da Santibriganti Teatro nell’ambito della rassegna “Stella Madre”, a cura di Maria Silvia Caffari si è ispirato dalle opere di Boris Vian.

Scoppi di bombe, cingolati di carri armati, reticolati, trincee, fango e sangue, buffonerie tra commilitoni, mentre in uno scantinato vengono chiusi i potenti insieme alla loro stessa bomba atomica e un disertore per le strade del mondo incita alla pace: in scena bravura di Mario Cottura, Eugenio Marcone, Guido Martini, Aurelio Pellegrino e Cinzia Pellegrino, gli attori del Teatrino al forno del pane “Giorgio Buridan” APS.

Associazione APS iscritta alla UILT (Unione italiana libero teatro). Il Teatrino al forno del pane, come Compagnia teatrale iniziò le sue attività nel 1991, anno in cui lo scrittore commediografo Giorgio Buridan trasferì la sua residenza da Torino a Caraglio. Qui, nel piccolo teatro della sua nuova abitazione andarono in scena le prime rappresentazioni per un pubblico di amici, 25-30 persone per volta. Ad essere rappresentati gli atti unici di Giorgio Buridan, di Ionesco e Tardieu, oltre che spettacoli di letture interpretative a soggetto. Molteplici ed importanti temi trattati, come ad esempio la guerra e la Resistenza.

Un piccolo gruppo di giovani tenaci e riconoscenti si formò così intorno all’eredità spirituale dell’autore, sotto la guida di Maria Silvia Caffari e Luciano Tallone, portando in scena l’anno successivo alla sua morte, avvenuta nel 2001, la prima rappresentazione a Caraglio, promossa dall’associazione culturale Marcovaldo. Così, nel Chiostro dell’ex Convento dei Cappuccini, luogo per cui l’aveva scritta, l’ultima opera teatrale di Giorgio Buridan: “L’Eresia”.

Nel 2004, viene costituita l’associazione culturale “Teatrino al forno del pane, fondata da Giorgio Buridan”, il cui nome fa riferimento a quel forno del pane che è rimasto ed è diventato elemento di scenografia, nella primitiva tavernetta diventata teatro. Il nome “Giorgio Buridan” ricorda non solo il fondatore, ma è anche la dichiarazione delle finalità primarie di ogni attività della Compagnia, come detto nello Statuto: “Valorizzazione dell’opera teatrale e letteraria di Giorgio Buridan…scrittore nato a Stresa nel 1921, morto a Caraglio nel 2001 e fondatore del Teatrino al forno del pane”.

Molte sono state in questi anni le attività culturali realizzate: collaborazioni con scuole, Comuni, presentazioni di libri con letture interpretative e spettacoli costruiti appositamente per ricorrenze civili, come Il Giorno della Memoria e la Festa della Liberazione.

Un storia, quella del Teatrino al forno del pane “Giorgio Buridan”, che continua ad esistere ed emozionare. Ogni anno un nuovo spettacolo è inserito nella rassegna di Santibriganti Teatro. Importante e molto sentito, l’appuntamento celebra non soltanto la preziosità un’eredità culturale e sociale, ma soprattutto l’impegno volontario di tutti quelli che ancora oggi permettono al Teatrino di continuare ad esistere.