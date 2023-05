Mondovì pronta ad accogliere il ritorno in presenza di '2 Passi per l'Autismo'

Nella mattinata di domenica 14 maggio Mondovì torna ad ospitare "2 Passi per l'Autismo", evento, giunto alla sua quarta edizione, organizzato dall'associazione sportiva Team Marguareis insieme ad Autismo Help Cuneo OdV.



Per la prima volta dopo la pandemia, l’atteso appuntamento torna nella sua forma originaria con la corsa competitiva e la camminata solidale adatta a tutti. Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare il numero 334.7378594 (anche Whatsapp) o inviare una mail all’indirizzo info@autismohelp.it.



"Questo è il quarto anno - commenta Gabriele Pascon, presidente del Team Marguareis - che organizziamo questo evento in collaborazione con l'associazione Autismo Help, a cui teniamo particolarmente, sia per il suo aspetto sociale, sia per quello sportivo. Per quanto concerne la camminata solidale, finalmente abbiamo la possibilità di avere tutta la gente vicina a noi, per partecipare a questa meravigliosa giornata di sport e solidarietà. Per quanto riguarda invece la corsa competitiva, quest'anno abbiamo apportato alcune modifiche piuttosto significative al percorso. Per motivi logistici non verrà toccato il rione Breo e verranno effettuati 3 giri del percorso. Grazie alla collaborazione con la cooperativa sociale Proteo e l'istituto Casati possiamo infatti sfruttare nuovamente l’apertura del "Bosco della Nova" rendendo così ancora più interessante e avvincente l'itinerario. Verrà inoltre toccato il magnifico giardino del museo della stampa, appena ristrutturato”.



"Anche quest’anno teniamo a sottolineare come senza il Team Marguareis non sarebbe per noi possibile organizzare un evento come questo, a cui siamo particolarmente legati - aggiunge Eralda Loser, presidente di Autismo Help Cuneo OdV. – Ma ringraziamo anche Fondazione CRC per la consueta vicinanza dimostrata e il Comune di Mondovì che, ogni anno, mette a disposizione le sue strade e le sue piazze a fare da meravigliosa cornice a questa bellissima giornata di cui è persino inutile sottolineare l’importanza per la nostra associazione e per le nostre famiglie. Confidiamo in una grande adesione di pubblico e siamo sicuri che anche quest’anno, come sempre accade, saremo stupiti dalla sensibilità delle tante persone che incontreremo e conosceremo”.



L’iscrizione alla camminata (comprensiva di “Pasta Party” e di zainetto “Autismo Help” con all’interno il ricco kit gara) ha un costo di 15 euro e contribuisce a sostenere le persone con autismo e le loro famiglie a cui verrà completamente devoluto l’intero ricavo della giornata.