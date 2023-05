Saluzzo: in biblioteca la rassegna culturale 'Trame di Quartiere'

Doppio appuntamento, questo fine settimana, con la rassegna culturale “Trame di Quartiere” della biblioteca civica “Lidia Beccaria Rolfi”. Venerdì 12 maggio alle 18 nella Sala tematica de “Il Quartiere” c’è la presentazione del libro “Forti e fragili come un sogno. Storie di donne e di preti” di Milly Emanuel. Sarà presente l’autrice che dialogherà con monsignor Giuseppe Guerrini, vescovo emerito della città, e con il giornalista Gianpaolo Testa.



“Sono storie vere di donne che hanno avuto relazioni con preti – spiegano gli organizzatori -, a volte vissute nella clandestinità, altre sfociate nella riduzione allo stato laicale del sacerdote e nel matrimonio. Nel suo libro l'autrice racconta la vicenda di lei e Stefano, una storia d’amore vissuta con grande consapevolezza, e alcune storie di altre donne che hanno sposato ex preti o che sono state segnate da una relazione con un sacerdote”.



“Si tratta di pezzi di vita condivisi camminando in montagna o scaldandoci al fuoco di un camino o nella cameretta di un’abbazia – dice Milly –; mi sono stati affidati con la precisa richiesta di farli conoscere, perché si sappia delle sofferenze nascoste, delle persecuzioni subite, delle esclusioni patite, dei giudizi impietosi sofferti, ma anche perché si conoscano gli aspetti positivi di questi incontri: le emozioni, le gioie, le faticose conquiste riposte in fondo al cuore”.



Milly Emanuel è un’insegnante caramagnese in pensione. 72 anni, madre di due figli e nonna di 4 nipoti (a cui ha voluto dedicare il suo scritto). E’ stata per molti anni maestra alle elementari del suo paese insegnando a diverse generazioni di studenti.



Il giorno successivo, sabato 13 maggio, sempre alle 18 e sempre nella Sala tematica de “Il Quartiere” si potrà approfondire il volume “Il procuratore e il diavolo di Lucedio” di Giorgio Vitari che si confronterà con Silvia Ramasso e con il restauratore professor Ottaviano Maurizio.



“Si tratta di un giallo giudiziario – precisano dalla biblioteca -, che si svolge nel 2009 a Vercelli. La trama prende spunto dall'uccisione dell’antiquario Giulio Valinotto che prima di morire ha comprato all’asta un quadro, poi scomparso, di un noto pittore. Gli investigatori si rendono subito conto che proprio attorno a quell’opera ruota la vicenda criminale”.