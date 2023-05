Ritmica, quattro vittorie e otto podi ai regionali Aics per la Ginnastica Mondovì

Nella seconda gara Regionale di Ginnastica Ritmica Aics svoltasi a Candelo (Biella) ancora ottimi risultati per le atlete della Società Ginnastica Mondovì.

Nella categoria individuale Junior specialità cerchio eccellente prestazione per Asia Pisica che risale ancora dalla precedente competizione conquistando il gradino più alto del podio; la seguono Lucia Casi al 6° posto e Ambra Grazzi al 7° ottimi risultati perchè in questo attrezzo competevano contro altre 18 atlete partecipanti. Nella specialità clavette Alessia Gerbino a soli 0,20 decimi dalla vetta della classifica riconferma l'argento già conquistato nel primo regionale con un'elegante esecuzione.

Qualche imprecisione compromette la prestazione di Angelina Ambrogio che comunque entra nella top ten al 10° posto. Nella categoria individuale Senior specialità fune Anna Marchisio conquista ancora una volta l'oro destreggiandosi bene con un attrezzo complesso che sta studiando quest'anno per la prima volta.

Nelle gare a coppie prima fascia buona la prestazione di Elena Prandi e Hava Sejfulji che con la loro interessante routine a corpo libero conquistano l'argento per la seconda vota e si aggiudicano l'ottimo punteggio di 10.350. Si classificano in 4° posizioni a soli 0.05 centesimi dal 3° gradino la bella coppia di Elisa Bagnis ed Elide Cardone. In seconda fascia un meritato oro per Maddalena Carle ed Aurora Riberi con il loro bellissimo esercizio al cerchio. Ai piedi del podio in 4° posizione la coppia formata da Anna Canavero ed Elena Rakaj che avrebbero potuto salire molto più in alto se non si fossero fatte condizionare dall'emozione.

Nella gara a squadre categoria Allieve un contrattempo dell'ulimo minuto (un'assenza di una ginnasta) non ferma Giorgia Capella, Vittoria Comino ed Anna Ramondetti che, con tenacia, conquistano il bronzo dopo il loro vivave collettivo a corpo libero. Nella categoria Giovani le 8 piccole della nostra Società Sara Begliatti, Matilde Bellino, Nicole Brunengo, Giulia Dardanello, Noemi Di Muro, Lavinia Lovera, Noemi Robaldo e Lucia Zuccali sono entrate in top ten al 7° posto con il loro esercizio di squadra a corpo libero ben interpretato. Nella categoria Junior un'altra ottima performance per il trio Alessia Gerbino, Ambra Grazzi e Asia Pisica nella gara di squadra ai cerchi dove conquistano nettamente il gradino più alto del podio.

Soddisfatto la staff tecnico Edith Bernelli e Silvia Ghibaudo per i risultati raggiunti dalle loro atlete che parteciperanno tutte ai Nazionali.