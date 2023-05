Bra, dal centrodestra in Consiglio il benvenuto a Sebastiano Luca: "Pronti a lavorare insieme"

Riceviamo e pubblichiamo.

Facendo seguito alla notizia relativa alle dimissioni della consigliera comunale Annalisa Genta, intendiamo con la presente, porgere un cordiale saluto al consigliere uscente, e al contempo, accogliere con un caloroso benvenuto chi farà il suo ingresso in sua surroga, ossia Sebastiano Luca, onorati di sedere al fianco di un valido esponente delle forze dell’ordine, ora in congedo, al quale ci legano amicizia e comunanza di idee, certi di poter lavorare fianco a fianco in quest’ultima porzione di consiliatura, continuando a portare innanzi una coerente, severa ma al contempo leale opposizione.



Ma soprattutto ci attende la preparazione della campagna per le comunali 2024, nelle quali il centrodestra braidese sarà chiamato a voltar pagina, unito per il bene cittadino.

Ce lo chiedono i braidesi e ce lo impone il senso di responsabilità per la nostra città, il cui futuro siamo chiamati a guardare “a testa alta” e con un deciso cambio di registro, per scrivere “ora” ed “insieme” un nuovo, migliore ed entusiasmante capitolo amministrativo per la nostra città.



I consiglieri comunali di minoranza del Comune di Bra

Davide Tripodi

Marco Ellena

Giuliana Mossino

Luca Cravero

Sergio Panero