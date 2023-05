Lega, dopo il congresso piemontese le sfide elettorali del 2024

Il congresso piemontese della Lega, che dovrebbe tenersi a breve, si annuncia questa volta privo di suspense.

L’ultima assise, nel febbraio del 2016, aveva visto contrapporsi al pala congressi di Collegno l’attuale capogruppo alla Camera, l’alessandrino Riccardo Molinari, e l’europarlamentare cuneese Gianna Gancia.

La sfida, come noto, si era conclusa a favore del primo, che ora cerca una riconferma alla guida del partito in Piemonte.

A distanza di sette anni non ci saranno guanti di sfida lanciati dal Cuneese.

Al più qualche insidia potrebbe arrivare per Molinari da Novara dove torna ad affacciarsi, con voglia di protagonismo, l’ex assessore regionale Massimo Giordano. In ogni caso insidie non tali da pregiudicarne la rielezione.

Oltre le vicende di un congresso che – da quanto ci capisce – non stravolgerà gli equilibri interni, la Lega cuneese, che il proprio congresso l’ha celebrato cinque mesi fa a Cussanio, si appresta piuttosto ad approntare gli appuntamenti elettorali del 2024, quando si tornerà alle urne per europee, regionali, comunali e, con ogni probabilità, provinciali.

Per l’Europa, scontata la ricandidatura dell’eurodeputata Gianna Gancia.

Più complicata la partita delle regionali, considerato che nel 2019 la Lega, con un exploit di consensi senza precedenti, era riuscita a mandare a Torino da Cuneo ben tre suoi rappresentanti: Luigi Genesio Icardi (attuale assessore regionale alla Sanità), Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso.

Per Icardi si prospetta una candidatura nel “listino” a prescindere che sia Alberto Cirio o meno il candidato presidente del centrodestra.

Per la Regione, accanto a Demarchi e Gagliasso potrebbe esserci anche Flavio Gastaldi, ex deputato e sindaco di Genola, che non ce l’ha fatta lo scorso anno a tornare a Montecitorio.

Accanto a loro si fanno i nomi di Simona Giaccardi, presidente del Consiglio comunale a Fossano e di Anna Mantini, anche lei fossanese, consigliera regionale di Pari opportunità.

Appare tuttavia poco verosimile che possano esserci due donne della medesima città a rappresentare le “quote rose”.

Nonostante il nome della Mantini non sia accantonato, qualcuno però storce il naso dal momento che lei, dirigente provinciale del partito, ha partecipato alla “costituente” del Patto civico fossanese.

Vedremo come si risolverà l’ingorgo fossanese. Per intanto c’è da annotare che quest’ area, nel contesto provinciale, rappresenta il fulcro del potere leghista.

Nei mesi scorsi si era vociferato di una possibile candidatura regionale del sindaco di Fossano Dario Tallone, ma stando alle ultime appare più possibile una sua ricandidatura in municipio alla ricerca di un secondo mandato.

I partner di coalizione, Fratelli d’Italia e Forza Italia, non mettono in dubbio – essendo la città degli Acaja feudo incontrastato del senatore e segretario provinciale della Lega Giorgio Maria Bergesio - che il candidato sindaco del centrodestra spetti al partito di Salvini.

Elezioni regionali e comunali, il prossimo anno, s’intersecheranno – così almeno pare essere la volontà dei partiti di governo – con le elezioni provinciali, dove si dovrebbe tornare all’elezione diretta del presidente e dei consiglieri.

Una camera di compensazione per il gioco ad incastro con la Regione, ma finchè non si avrà la certezza della modifica della legge Del Rio e fino a quando non si conosceranno le regole il tema Provincia resta aleatorio.