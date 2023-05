Ultimi giorni di campagna elettorale a Vezza d’Alba e Montaldo Roero

Ultimi incontri con i cittadini per i candidati alle prossime elezioni amministrative del 14/15 maggio a Vezza d’Alba e Montaldo Roero.

Enrico Grasso è l’unico in lizza nel primo caso, il suo vero avversario è il quorum. Qualora il numero dei votanti sia «inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune», previsto dall'articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la norma sancisce che «la elezione è nulla» e, pertanto, il prefetto provvederà a nominare un commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione dell'ente comunale. Le nuove elezioni si terranno nel primo turno ordinario utile.

Giovedì 11 maggio alle ore 20.45 in piazza San Martino a Vezza Villa, Enrico Grasso e la sua compagine incontreranno ancora una volta la popolazione, per presentare il programma e ascoltare le idee proposte dai cittadini. Poi saranno le urne a decidere. Alle ultime elezioni del 2019 a Vezza d’Alba votarono 1441 persone, (percentuale votanti del 76,7%) e vinse la lista di Carla Bonino, dimissionaria a fine 2022, con il 53,8% di preferenze.

Vedremo lunedì i risultati di questo turno amministrativo.

Diversa la situazione a Montaldo Roero, dove nel 2021 venne eletto Fulvio Coraglia, che ha rassegnato le dimissioni da primo cittadino all’inizio del 2023.

Sono tre le liste presentate.

La lista numero uno “Spiga di grano”, vede candidato sindaco Pierluigi Molino la numero due, “Uniti sotto la Torre” ha per candidata a sindaco Claudia Rosso, mentre la lista numero tre, con la sigla “Combatti per i diritti” ha come candidato Giovanni Raso.

Pierluigi Molino cantante del gruppo musicale “Controvento” è impegnato da sempre nelle attività del paese e nel suo locale pubblico ha potuto incontrare i cittadini senza dover fare una vera e propria campagna elettorale.

Claudia Rosso ha diffuso una lettera in cui ha presentato la sua squadra, il programma e un appello al voto, assicurando l’impegno per Montaldo da parte di veri «Montaldesi». In un passo assicura che «le idee e i progetti in essere della passata Amministrazione saranno rivisti, migliorati e portati avanti».

Giovanni Raso, candidato esterno non residente a Montaldo Roero, ha incontrato la popolazione in alcune occasioni, presentando la sua lista civica, che raggruppa «categorie di persone di diversa provenienza, che rappresentano diverse realtà, tutte legate al mondo dei diritti».

Lo spoglio comincerà dopo la chiusura dei seggi alle ore 15 di lunedì 15 maggio.

I risultati ufficiali saranno noti già in serata.