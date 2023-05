La sanità lancia un SOS: a Dogliani un convegno su cause e possibili rimedi

“S.O.S. sanità – L’emergenza della carenza di personale sanitario: cause e possibili rimedi”. Il messaggio è drammaticamente chiaro e attuale: se ne parlerà a Dogliani, presso il Teatro Sacra Famiglia, sabato 20 maggio alle ore 09:30.

Il Pianeta Sanità dell’Associazione Insieme, in collaborazione con il Gruppo Monregalese, ha chiamato a partecipare al dibattito, coordinato dalla giornalista Filomena Greco de ‘Il Sole 24 Ore’, illustri personaggi del settore, a partire da Walter Ricciardi Professore di Medicina e Sanità Pubblica all’Università Cattolica di Roma. Insieme a lui i due Direttori Generali delle nostre A.S.L.: Giuseppe Guerra dell’ASL CN1 (Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Cuneo) e Massimo Veglio dell’ASL CN2; e Livio Tranchida commissario dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle. Seguirà un dibattito con esperti locali del settore e altri rappresentanti della sanità cuneese.

"Il tema è sicuramente molto sentito sia da chi lavora nel mondo sanitario, sia dai suoi utenti. Per questo come Associazione abbiamo voluto affrontare l’argomento non solo per analizzare le cause della carenza di medici e di tutte le professioni sanitarie, ma anche riflettere su possibili soluzioni e comprenderne la fattibilità" spiega Barbara Nano, una delle due coordinatrici del Pianeta Sanità, nonché del Gruppo Monregalese di Insieme.

"Nel corso dell’incontro potremo interagire con illustri ospiti, altamente qualificati" continua Giuliana Chiesa, anche lei coordinatrice del Pianeta Sanità di Insieme e Vice Presidente dell’Associazione, "All’interno del nostro gruppo siamo tutte persone che si interfacciano giornalmente con questo mondo e abbiamo pienamente coscienza del problema che vogliamo affrontare in modo diretto e propositivo. Questo sarà sicuramente un importante momento di confronto con professionisti del settore da cui ricavare spunti e sollecitazioni a 360° gradi”.

L’ingresso è libero.