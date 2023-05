Piano nobile: in mostra nel palazzo vescovile le opere degli studenti del liceo artistico di Cuneo

PIANO NOBILE è il titolo di una singolare mostra di pittura.

Per la prima volta, in trecento anni dalla sua costruzione, il settecentesco Palazzo Tornaforte, sede vescovile, al n 7 di via Roma, a Cuneo, apre al pubblico. Nelle sontuose sale del piano nobile, tra camini di marmo e soffitti affrescati, trova spazio la mostra degli allievi della classe 5 D, indirizzo Figurativo del Liceo Artistico Ego Bianchi, a cura del Prof. Enrico Tealdi. Dipinti ad olio, ritratti, nature morte, saranno le opere esposte nelle stanze del Vescovado.

Un evento unico e particolare per la città, che potrà ammirare il talento di questi giovani artisti, in una cornice straordinaria e diversamente inaccessibile.

L’ allestimento si propone in modo del tutto originale, le opere hanno preso il posto di specchiere, quadri, suggerendo un’ idea di transito, come se, il visitatore, si trovasse all’ interno di un appartamento in uno stato di magica attesa. Un’atmosfera suggestiva, dove attraversare le sale, in compagnia dei curiosi personaggi dipinti, che osservano dalle tele.

Con la generosa ospitalità del Vescovo Monsignor Pietro Delbosco e il prezioso sostegno della GESAC, la mostra apre al pubblico, venerdì 12 maggio, dalle ore 16.30 alle 19.00.Orari di apertura:Sabato 13 maggio e domenica 14 maggio, 15.00/19.00Sabato 20 e domenica 21 maggio, 15.00/ 19.00Ingresso libero