Novello: il Centro Recupero Ricci La Ninna lancia un segnale di aiuto

“Stamattina va così, un riccio nuovo da visitare, oltre 150 da accudire, di cui una parte disabili da imboccare, gabbie e recinti da pulire, pavimenti da lavare, telefonate a cui rispondere, pacchi in arrivo da aprire, un miliardo di cose da sistemare, terapie da fare... e siamo in due persone”. Questo è il post di aiuto scritto questa mattina sulla pagina Facebook del Centro di Recupero Ricci La Ninna di Novello.

Una situazione che urla la parola “aiuto”, per continuare ad accudire i ricci, animali importanti per l’ecosistema, indicatori dello stato di salute dell’ambiente.

Il Centro ha bisogno di un duplice aiuto: i volontari, il cui lavoro è prezioso, e le donazioni, per far fronte alle spese che, negli ultimi mesi, sono aumentate, per via dell’aumento dei costi generali.

Il titolare, veterinario Massimo Vacchetta, lancia l’appello affinchè gli amanti degli animali possano iniziare a frequentare il centro come volontari, e le persone che vorranno, per aiutare economicamente questa importante realtà.



Se si è disponibili per fare volontariato si può inviare un messaggio WhatsApp al 389 345 8231

Se si vuole sostenere il Centro:

Bonifico bancario al CENTRO RECUPERO RICCI LA NINNA

Banca CRS

IBAN: IT10K0630546851000010157449

BIC per donazione dall'estero: SARCIT2S

Con PAYPAL

paypal.me/laninna