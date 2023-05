Un defibrillatore al parco sportivo Atleti Azzurri d'Italia per ricordare Alessandro Marengo

Ecco allora che in sinergia con l'AC Bra del presidente Giacomo Germanetti nel contesto del Parco Sportivo Atleti Azzurri d'Italia è stato ufficialmente "tagliato il nastro" al primo dei tre defibrillatori, strumenti sanitari salva vita che via via saranno posizionati a favore e vantaggio della popolazione.

"Da tempo siamo fermamente convinti che solamente facendo sinergia e rete si possono ottenere preziosi e significativi risultati ed anche in questa occasione lo status di Associazione di Promozione Sociale è stato stimolo per la ns. realtà sportiva, peraltro benemerita del CONI, di dar concretezza ad un'iniziativa a favore della comunità braidese e cheraschese" - afferma visibilmente soddisfatto Gandino a cui fa eco il Segretario Giuseppe Sibona che aggiunge - "Volevamo ricordare un grande nostro amico, un campione nello sport e nella vita, Alessandro Marengo, e crediamo, anzi lo speriamo di vivo cuore, di esserci riusciti anche grazie a chi ha creduto nella nostra iniziativa validandola e supportandola riconoscendo capacità e professionalità operativa: di questo ne siamo orgogliosi sì tanto da voler metter in cantieri con l'intero ns. Consiglio Direttivo altre occasioni di sostegno al sociale ed a persone fragili ed in difficoltà".