Alba Calcio in Serie D, il team manager Christian Sobrero: "Abbiamo fatto qualcosa di pazzesco"

Da domenica sera l'Alba Calcio è in Serie D in virtù del primo posto nel girone B di Eccellenza conquistato dopo un emozionante finale di stagione ed un serrato duello con il Cuneo Olmo.

Tra i protagonisti del "dietro le quinte" della società albese il team manager Christian Sobrero, punto di riferimento per tutto il club già ai tempi del Corneliano Roero.

Il suo messaggio per il risultato ottenuto dalla squadra.

"Forse non ho ancora realizzato e magari non lo realizzerò ancora per un po’ di tempo ma abbiamo fatto qualcosa di pazzesco.. in pochi ci credevano e in pochi avrebbero scommesso che noi saremmo riusciti a ribaltare tutto. Nelle ultime tre settimane ho sentito tante, molte e forse troppe cose. Ma a fine partita , dopo una chiamata infinita ed un’attesa interminabile, è arrivata la notizia che tutti stavamo aspettando, quella più bella e desiderata. È ufficiale, la Serie D è nostra.

Da piccolo ho sempre sognato di arrivare in Serie D e scherzando con mio papà quando attaccavamo le figurine dei calciatori guardano la pagina della Serie D mi soffermavo a guardarla per tanto tempo .. pensando che un domani sarebbe stato troppo bello avere il logo della società sull’album.. e questo giorno finalmente è arrivato!

Abbiamo fatto qualcosa di spettacolare sotto gli occhi di tutti ma un ringraziamento vanno a questa Società , squadra e Staff pazzesco che ha sputato sangue fino all’ultimo minuto e non ha mai smesso di crederci.

Un grazie particolare a TUTTA LA MIA FAMIGLIA che è sempre stata con me soprattutto in queste ultime settimane cruciali per me.

Questo campionato lo dedico a mio Nonno che sicuramente mi ha dato una mano da lassù e a tutta la mia famiglia"