Calcio. A Cuneo tifosi amareggiati per la mancata promozione: "Delusione importante, chiediamo maggiore ascolto da parte della società"

E' ancora tanta la delusione, in casa Cuneo Olmo, per la sconfitta nell'ultima di campionato a Centallo, costata, anche a causa dei due precedenti pareggi, la promozione in Serie D a vantaggio dell'Alba Calcio.

A dir poco amareggiati i tifosi che hanno seguito la squadra durante la stagione, compresa naturalmente la trasferta centallese che chiudeva il campionato regolare.

Il gruppo "I Fedelissimi Cuneo", attraverso un messaggio fattoci pervenire dal portavoce Silvio Dolce, ha voluto esprimere la propria insoddisfazione per la partita di domenica, auspicando, inoltre, un maggiore interesse della società nelle varie iniziative che portano avanti i tifosi.

"Quella di domenica a Centallo è stata una delusione davvero importante per tutti noi. Qualcuno è anche andato via dopo un primo tempo inguardabile. Perdere un campionato dopo essere stati avanti di 4 punti a tre giornate dal termine ci ha lasciati di stucco. Abbiamo sempre seguito la squadra nel miglior modo possibile, in casa ed in trasferta. Eravamo a Centallo con striscioni, bandiere, tamburi, cori, ci saremmo aspettati almeno un saluto della squadra a fine partita. Crediamo che la società dovrebbe coinvolgere di più i tifosi per creare insieme iniziative di vario genere, legate ai nostri colori. Abbiamo coinvolto ragazzi giovani, lavorato per creare la Casa del Cuneo Calcio, eppure ci sentiamo un po' abbandonati a noi stessi. Non pretendiamo chissà che cosa ma solo un minimo di ascolto."