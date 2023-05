Le Suore oblate del Cuore Immacolato di Maria ringraziano Bra

Sarà sempre forte il legame tra la città di Bra e le Suore oblate del Cuore Immacolato di Maria, che hanno lasciato il Santuario della Madonna dei Fiori dopo trent’anni anni, per tornare alla Casa madre di Settimo Torinese.



Lo si evince dalle parole di ringraziamento che suor Gloria ha pronunciato in risposta alla massiccia partecipazione di fedeli alla Messa di saluto, celebrata domenica 30 aprile dal rettore del Santuario, don Enzo Torchio.



«Grazie a tutti per l’amicizia dimostrata con tanti segni in questi trent’anni, siamo legate a questo luogo di devozione alla Beata Vergine: è la nostra casa» ha detto suor Gloria, aggiungendo: «Tutti resterete nel nostro cuore, come siamo certe noi rimarremo nel vostro. Il Signore vi protegga e vi ricompensi del bene che ci avete fatto».



Attraverso il servizio al Santuario, nella Casa del clero, ai sacerdoti e alla gente, suor Gloria, suor Elena, suor Angela e suor Jos hanno fatto dono a tutti della loro specifica vocazione. Una missione che è stata incorniciata da una targa ricordo, mazzi di fiori e quadri della Madonna dei Fiori consegnati alle consacrate dal sindaco di Bra, Gianni Fogliato, dal suo vice Biagio Conterno e dall’assessore Luciano Messa in nome dell’assemblea.



Con grande dispiacere, ma anche con profondo affetto e riconoscenza, la comunità intera le accompagna nella preghiera e ringrazia il Signore per i 30 anni che le religiose hanno donato e condiviso.