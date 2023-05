Sculture giganti in sughero per un angolo di Sardegna, tra le colline di Neive

L'amore per la propria terra può essere espresso in molteplici modi, ma quello scelto dai fratelli Salvatore e Mario Cossu è visibile a tutti coloro che si addentrano nella località di Moretta, a Neive. Il giardino della loro casa è un vero e proprio museo a cielo aperto, dove si può ammirare un piccolo angolo della Sardegna.

La loro prima opera, prima di una lunga serie, risale a circa dieci anni fa ed è un albero a grandezza naturale. Ogni soggetto richiede svariati mesi di lavoro, fino a 7-8 per quelli più impegnativi. Tra questi si erge maestoso un nuraghe, una costruzione preistorica in pietra tipica della Sardegna, a forma di cono e senza punta, creato con migliaia di tappi di sughero.

Lo spazio esterno della loro abitazione nel corso degli anni è diventato meta di tante persone incuriosite dalle singolari installazioni realizzate interamente con tappi in sughero prodotti in Sardegna e utilizzati per conservare il vino delle Langhe. La visita al loro giardino artistico è libera e gratuita, e la passione dei fratelli Cossu per la loro arte è evidente. Oggetti in miniatura scolpiti nei tappi, alberi, asini, velivoli, quadri - oltre al monumentale nuraghe - sono i protagonisti di questo scorcio di campagna neivese.

Il viaggio di Salvatore dalla Sardegna al Piemonte risale al 1973, quando si arruolò nella Guardia di Finanza e fu destinato prima a Vinadio, poi a Limone Piemonte e successivamente a Saluzzo. Arrivato al momento della pensione, decise di rimanere stabilmente nelle Langhe, vivendo prima a Mango e poi a Neive assieme al fratello Mario, anche lui trasferitosi in Piemonte per questioni lavorative.

Salvatore e Mario sono inoltre molto attivi nel sociale: fanno parte della Protezione Civile di Neviglie e collaborano con il borgo dei Brichet di Alba, oltre ad avere un'innata predisposizione all'ospitalità che li porta ad aprire le porte della propria abitazione a qualsiasi ora, giorni festivi compresi.

Il futuro per Salvatore e Mario è nelle colline che tanti anni fa sono diventate la loro casa, e la nostalgia della Sardegna che ogni tanto fa capolino, viene tenuta a bada con qualche visita al paese di origine e un buon rifornimento di leccornie tipiche sarde.

Ci auguriamo che il loro museo possa arricchirsi sempre di più di opere che raccontano la loro storia. Come confermano i due fratelli, un nuovo progetto è già in cantiere, ma il soggetto è top secret per scaramanzia!