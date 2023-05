Spazzamondo 2023, premiato Revello: è il Comune con più residenti coinvolti tra quelli con più di 3.000 abitanti

Il Comune di Revello è stato premiato la scorsa settimana dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, come paese tra quelli a livello provinciale con più di 3.000 abitanti, che durante la manifestazione dell’edizione 2022 di “Spazzamondo” si è classificato al primo posto, nella sua categoria, per aver coinvolto il maggior numero di residenti nella giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti.



Revello, era già salito sul podio nel 2021 classificandosi al terzo posto, grazie al quale aveva ricevuto un contributo da parte della Fondazione CRC per riqualificare un'area verde vicino all'ex cinema.



Il premio, che consiste in un decespugliatore a batteria, è stato consegnato dal presidente della Fondazione CrCuneo Ezio Raviola assieme al direttore generale Roberto Giordana, all’assessore revellese Katia Disderi.



“Il decespugliatore sarà molto utile al nostro Comune – dice Disderi - per rendere ancora più funzionale la manutenzione delle aree verdi di Revello”.



Sono stati oltre 15 mila i cittadini dei 184 Comuni che hanno partecipato a “Spazzamondo” nell’edizione del 2022.



L’iniziativa tornerà in tutta la Provincia di Cuneo sabato 27 maggio in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente



Singoli individui, gruppi, famiglie e scolaresche possono iscriversi entro il 25 maggio sul sito internet www.spazzamondo.it.