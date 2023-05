Volley femminile: la cuneese Elisa Giubergia si è laureata campionessa regionale con la maglia di Perugia

La pallavolista Elisa Giubergia, cuneese doc classe 2006, si è laureata campionessa regionale Under 18, vincendo domenica 7 maggio la Finale Regionale con la Bartoccini Fortinfissi Perugia per 3-0 contro il Trevi Volley al Palasport di San Giustino (Perugia).

Una sfida che Elisa ha intrapreso ad agosto e che dopo mesi di allenamenti e competizioni nelle palestre di Umbria, Toscana e Lazio, l’ha portata a partecipare nel ruolo di libero al campionato nazionale di serie B2 e al campionato regionale Under 18.

Quest’ultimo le ha permesso di conquistare il titolo di campionessa regionale con la squadra Under 18 e di accedere alle Finali Nazionali di Vibo Valentia, in programma in Calabria dal 22 al 28 maggio. Saranno solo alcune delle migliori squadre giovanili italiane a sfidarsi per il prestigioso Scudetto Under 18.