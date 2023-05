Saluzzo, la cooperativa Ortofruit spegne le sue prime venti candeline in fiera a Rimini

“Al Macfrut il settore dell’ortofrutta piemontese ha fatto la parte del leone, dimostrando ancora una volta che facendo gioco di squadra si vince, soprattutto se si può contare su dei prodotti di alta qualità come quelli del nostro territorio”.

Con queste parole il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia ha augurato buon compleanno all’organizzazione di produttori Ortofruit Italia che ha festeggiato i suoi primi vent’anni di attività a Rimini, nell’ambito della prestigiosa fiera specializzata “Macfrut 2023”.

“Non potevo mancare a questo importante compleanno - conclude Graglia -, orgoglioso di rappresentare il Piemonte e il Cuneese in modo particolare, nel fare i complimentarmi ad Ortofruit per il suo modello di cooperazione autentica, capace di generare un bene comune per il suo impegno nella tutela dell'ambiente, del paesaggio agrario, della salute umana, della qualità della vita e del lavoro.

Ho voluto ringraziare di persona il presidente Domenico Paschetta per il grande lavoro svolto insieme a tutta la sua squadra di produttori”.