A Clavesana Maurizio Arnaldi confermato alla presidenza del Gruppo dei Volontari del Soccorso

Nuovo direttivo per il Gruppo dei Volontari del Soccorso di Clavesana. In seguito alle votazioni avvenute lo scorso 28 aprile sono state definite le cariche per il prossimo triennio: alla guida dell’Associazione viene riconfermato come presidente Maurizio Arnaldi, monregalese, 52 anni al suo secondo mandato consecutivo. Il nuovo vice presidente è Paolo Sardo; Daniele Calandri viene riconfermato come segretario e tesoriere. Ed il Consiglio è completato da Paolo Badino, Adriano Cardone, Cristina Mulassano e Matteo Tomatis. Il Collegio dei sindaci revisori è composto da Giorgio Filippi e Sara Ravera, il Collegio dei probiviri da Pierluigi Devalle, Silvia Boffa e Simonetta Loser.

«Ci tengo innanzitutto a ringraziare per la fiducia accordata - commenta il presidente Maurizio Arnaldi - in questo periodo di post Covid, pandemia che ha imposto un cambiamento importante di tutto il sistema. Ora bisogna ricostruire e recuperare i ritardi accumulati, ad esempio, nel campo della formazione.



Ci tengo a sottolineare il fatto che l’Associazione sta continuando a crescere, come avviene ormai progressivamente dal 2011, anno della sua fondazione, ad oggi. In particolare, in termini di servizi svolti (circa 3.900 solo di 118) abbiamo registrato uno scatto molto forte nell’anno appena passato rispetto al precedente. Il tutto va rapportato al numero pressoché costante di volontari e tutto ciò ha portato a una serie di difficoltà. Siamo sempre alla ricerca di “forze nuove”, anche per quanto riguarda il nostro prezioso Gruppo Giovani. È questo uno degli obiettivi che ci poniamo per gli anni da qui in avanti».