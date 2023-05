A Verzuolo il concerto “Un viaggio semiserio nell’Opera, in musica”

Un «Viaggio semiserio nell’Opera, in musica» viene proposto oggi, mercoledì 10 maggio alle 18, nel salone di Palazzo Drago a Verzuolo, in via Marconi 3.

Lo spettacolo si tiene in occasione della chiusura del corso delle «Tre Età», organizzato dal Comune.

È un modo per raccontare e avvicinare gli spettatori al mondo dell’opera lirica trascorrendo un’ora in compagnia di musiche ormai conosciute dal grande pubblico, non solo agli amanti del melodramma.

Protagonisti sono Luca Allievi, chitarrista e didatta della chitarra, e Diego Ponzo insegnante e storico della musica.

“Non si tratta di un vero e proprio spettacolo teatrale - spiegano i due musicisti - e nemmeno di un semplice concerto, né di una lezione di musica, ma di tutte e tre queste cose insieme. Sarà narrata la genesi di alcune Opere liriche andando a delineare una storia avvincente, anche per le nuove generazioni”.

Allievi e Ponzo, attraverso un dialogo drammatizzato, avvicineranno il pubblico ad alcune arie operistiche, riscritte e riadattate alle sei corde della chitarra suonata in modo «fingerstyle» ovvero pizzicate direttamente con le dita, senza l'uso di oggetti come ad esempio il plettro.

Ingresso gratuito e aperto a tutti.