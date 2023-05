Ad Alba multe per 1,8 milioni di euro: risultano pagate per il 57%

1 milione 800 mila Euro: è la cifra delle multe relative all’anno 2022 a Alba. Una cifra importante di cui il 57% risulta pagato (poco più di 1 milione di Euro). La cifra, riportata nel bilancio comunale discusso ed approvato nell’ultimo consiglio comunale di fine aprile, rappresenta una parte del lavoro che viene svolto dalla Polizia Municipale sul territorio.



«Il nostro servizio - dichiara il Comandante Antonino Di Ciancia – interessa diversi ambiti d’intervento. La Polizia Municipale agisce come polizia amministrativa, stradale, per la sicurezza urbana, in collaborazione con il sindaco che è il responsabile, per gli interventi di educazione stradale, tutela del consumatore, ambiente, ecologia, rispetto dei regolamenti per la Legalità. Dopo un 2020 in cui Alba è stata ferma per il Covid19, già nel 2021 ci siamo occupati di alcuni aspetti, per poi ripartire bene nel 2022, anno in cui non sono mancati eventi importanti. Siamo stati impegnati in diverse manifestazioni pubbliche, e, nei primi mesi del 2023, i nostri interventi nei vari settori sono già in aumento rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente.

Tutto questo nuovo fermento conferma come Alba una meta ambita per eventi sportivi, ad esempio il Giro d’Italia, e per un turismo che offre la possibilità di vivere la città ed il territorio anche in outdoor. Ci attende una bella stagione ricca di impegni in cui cercheremo di garantire la sicurezza ed il rispetto delle regole per una vita civica ordinata».