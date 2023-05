Bra, 1ª “cena in bianco” con scopi benefici promossa dall’associazione AbBRAcciAMO

L’associazione AbBRAcciAMO ha organizzato per sabato 10 giugno la 1ª edizione della “cena in bianco”, che si terrà sopra l’ala di corso Garibaldi (corso Cottolengo), a Bra.

Nomen omen per un evento in cui i protagonisti saranno la solidarietà, l’amicizia e la buona cucina. Unico obbligo della serata, oltre ad arrivare puntuali alle ore 19.30, sarà quello di vestirsi di bianco.



Spiega Davide Milanesio, presidente di AbBRAcciAMO aps: «Siamo orgogliosi di annunciare la prima edizione della “cena in bianco” organizzata dalla nostra associazione in collaborazione con il Comune e l’Ascom per quello che speriamo diventi un vero e proprio evento cittadino. L’ala sarà addobbata a festa con tante luci e tutto sarà rigorosamente… bianco. L’aperitivo ed il drink di fine serata sarà curato dal locale 1870 Drinkin’ Kitchen di Bra. Ringraziamo anche gli studenti dell’Istituto braidese Velso Mucci che serviranno in tavola i piatti».