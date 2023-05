Caro affitti, Griabudo (PD): "Si ascolti il grido degli studenti: è tempo di soluzioni"

"Gli studenti e le studentesse che in questi giorni hanno messo in piedi la 'protesta delle tende', contro il caro affitti, vanno ascoltati. Il Governo non scarichi responsabilità sui comuni”.



Così Chiara Gribaudo, vicepresidente del PD, che aggiunge: "I ragazzi e le ragazze vivono già in un contesto di precarietà drammatico, a questo si aggiunge la quasi impossibilità nel trovare alloggi a prezzi accettabili. Si rischiano passi indietro pericolosi, con un ritorno a quando il diritto allo studio era appannaggio di chi poteva permetterselo”.



E ancora: "Ci sono 960 milioni di euro nel PNRR dedicati alla creazione di nuovi alloggi studenteschi. Come Partito Democratico avevamo già proposto, in legge di bilancio, l'ampliamento di quelle risorse per un fondo a sostegno degli studenti fuori sede. Il Governo, che per ora ha solo azzerato il contributo all'affitto peggiorando la situazione, agisca con urgenza per dare risposte concrete ai nostri giovani”, conclude Gribaudo.