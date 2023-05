Conclusa con successo a Mondovì l'iniziativa "Scrittori a scuola"

Si è concluso venerdì 21 aprile l‘iniziativa “Scrittori a scuola”, progetto didattico a valenza territoriale realizzato nell’ambito delle attività condotte dal Sistema bibliotecario monregalese. L’iniziativa, giunta alla sua diciassettesima edizione e che vede protagoniste le scuole del Monregalese, è organizzata dalla biblioteca civica di Mondovì, in collaborazione con il festival “Illustrada” e con l’insostituibile supporto operativo garantito dal prof. Marco Tomatis, che gestisce i contatti con gli autori coinvolti. Quest’anno gli scrittori ospiti sono stati: Annalisa Strada, Daniele Nicastro, David Conati, Guia Risari, Pino Pace, Sofia Gallo e Davide Calì.

L’obiettivo di questa iniziativa risiede nella volontà di divulgare la lettura nella scuola dell’obbligo attraverso l’incontro tra gli alunni e alcuni dei più noti scrittori italiani per bambini e ragazzi. Gli scrittori intervenuti nelle classi interessate, hanno affrontato gli argomenti ed i problemi trattati nei loro libri, le tematiche legate alla scrittura e in generale tutte le argomentazioni emergenti dal dialogo con i ragazzi nel corso dei loro incontri.

Per fare in modo che gli interventi potessero risultare realmente incisivi e non dispersivi è stato richiesto ai docenti delle scolaresche aderenti all’iniziativa di impegnarsi a far leggere ai loro alunni una o più opere dell’autore che hanno scelto di incontrare. In un fitto programma di appuntamenti realizzato nell’arco di dieci giorni, gli scrittori quest’anno hanno incontrato gli alunni di alcune scuole primarie e secondarie di Mondovì, Pianfei, Monastero Vasco, Villanova, Frabosa Soprana e Sottana, Crava, Roccaforte e Farigliano. Complessivamente è stato coinvolto un totale di circa 1600 tra ragazzi e ragazze.

“Siamo grate che continui questa opportunità che consente di portare in modo nuovo la letteratura nelle scuole e di creare una nuova platea di lettori - commentano gli assessori Francesca Bertazzoli e Francesca Botto - I libri arricchiscono la nostra esperienza di vita: la lettura è un processo di rispecchiamento, si tratta di un mezzo per conoscere meglio se stessi, ma anche per conoscere meglio gli altri. Grazie a tutti coloro i quali assicurano l’ottima riuscita di questa iniziativa”.