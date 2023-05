Cuneo: pubblicato l'avviso per aderire ai cantieri di lavoro del Comune

È stato pubblicato dal Comune di Cuneo l’avviso pubblico per la ricerca di lavoratori disoccupati over 45 da utilizzare temporaneamente nell’ambito del progetto “Re-inserimento al lavoro”. Si tratta di cantieri di lavoro che prevedono l’inserimento temporaneo di persone disoccupate in attività di servizio pubblico, come previsto dalla legge regionale n.34 del 2008.



Il progetto “Re-inserimento al lavoro”, promosso dal Comune di Cuneo, prevede infatti l’inserimento di 4 disoccupati oltre i 45 anni di età, in orario full-time, per 130 giornate lavorative e 35 ore settimanali, per 5 giornate a settimana. Il progetto, approvato dalla Regione Piemonte, è rivolto a persone disoccupate o soggetti segnalati dai servizi sociali, in condizione di difficoltà.



Prevede lo svolgimento di diverse tipologie di attività: dalla manutenzione delle aree verdi, dei beni appartenenti al patrimonio comunale e la movimentazione di attrezzature, alla digitalizzazione di documenti riguardanti i vari servizi comunali (atti storici, autorizzazioni storiche, mappe cartografiche), fino alla collaborazione nella promozione e valorizzazione dei beni artistici e librari, con il supporto all’accoglienza degli utenti nelle biblioteche e musei comunali.



Ai beneficiari del progetto verrà erogata un’indennità giornaliera di 35,84 euro lordi (oltre ai contributi previdenziali INPS e agli assegni familiari, se e in quanto spettanti), per i giorni di presenza effettiva.



I soggetti interessati devono far pervenire la propria candidatura compilando un apposito form (https://servizionlinededagroup.comune.cuneo.it/portal/servizi/moduli/88/modulo) raggiungibile dal sito del Comune, ed effettuando l’accesso tramite credenziali certificate (SPID/CIE).



Il form di candidatura contiene le informazioni personali relative al percorso di studio effettuato e delinea le esperienze professionali e gli eventuali corsi di formazione seguiti. La candidatura in versione definitiva e il Protocollo di Intesa devono essere compilati entro il 18 maggio 2023. Oltre tale data non sarà più possibile accedere al link per la compilazione o la modifica della candidatura.



In caso di difficoltà nella compilazione è possibile contattare l’ufficio Politiche attive del Lavoro al numero 0171.444568 (lun-giov 8.30-12.30 e 13.30-16.30; ven 8- 12.30).



I candidati alla partecipazione della selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere età anagrafica uguale o superiore a 45 anni;

- essere residenti nel Comune di Cuneo o sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;

- essere iscritti come persone in stato di disoccupazione nelle liste del competente Centro per l’Impiego di Cuneo, essere privi di lavoro e aver rilasciato la propria immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l’Impiego di competenza;

- non essere percettori di ammortizzatori sociali;

- non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro;

- essere in possesso dell’idoneità fisica e attitudinale prevista per le mansioni da ricoprire.



Per presentare la propria candidatura è inoltre necessario essere in possesso di un documento di identità valido e codice fiscale, oltre che di un Isee in corso di validità, con valore inferiore a 13.0000 €, e permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari o, per i titolari di protezione internazionale; documento attestante la titolarità del diritto di soggiorno o di soggiorno permanente.



Non possono presentare la propria candidatura coloro che alla data di presentazione della domanda percepiscono sussidi al reddito regionale nell’ambito di altre politiche del lavoro, altra indennità a tutela dello stato di disoccupazione e/o ammortizzatori sociali, assegno sociale, pensione di invalidità o altri tipi di trattamenti pensionistici;



Per ulteriori informazioni: Ufficio Politiche attive del Lavoro (0171.444568 e politichelavoro@comune.cuneo.it) o consultare il sito del Comune di Cuneo.