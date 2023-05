Dalla Fondazione CRC 78.500 euro al progetto "Spazio Giò" del Comune di BorgoSan Dalmazzo

Il Comune di Borgo San Dalmazzo è risultato beneficiario di un contributo di 78.500 euro erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per favorire l’innovazione dei metodi per l’accrescimento delle competenze e la scoperta dei talenti finalizzato a ridurre il rischio di abbandono scolastico.

E’ un progetto che nasce nell’ambito del bando “SPAZIO GIOVANI” che ha lo scopo mettere al centro il benessere dei giovani, aiutare le famiglie nell’accompagnamento alla crescita, potenziare e sperimentare attività e laboratori inclusivi sviluppando competenze e creando luoghi e tempi in cui bambini e giovani possano esplorare le proprie attitudini e i propri talenti.

Borgo San Dalmazzo ha partecipato proponendo il progetto “SPAZIO GIO’ – generare inclusione e opportunità” insieme alla Consulta Giovanile e alla rete dei partner composta da: Liberavoce ODV, Istituto Comprensivo Grandis, Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, Parrocchie di San Dalmazzo e di Gesù Lavoratore, Cooperativa Sociale Emmanuele, Associazione Santuario di Monserrato ODV, Associazione “Centro Don Luciano Pasquale - ODV”.

“Il fare rete e squadra porta i suoi frutti e per questo ringrazio tutti per il tanto lavoro fatto nella elaborazione del progetto a più mani e per quanto sapremo costruire insieme. Sicuramente è un altro importante tassello rivolto ai ragazzi di Borgo per la loro crescita e il loro futuro - riferisce l’assessore alle politiche giovanili Fabio Armando - ci saranno laboratori pensati per le diverse fasce di età e verrà offerto un servizio di doposcuola realizzato dagli educatori della Cooperativa Emmanuele. Inoltre, con questo progetto sarà possibile attrezzare e rendere più accoglienti gli spazi che verranno destinati a queste attività”.