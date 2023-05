Demonte: partecipata assemblea sul tema “La difesa della sanità nei territori”

Una straordinaria partecipazione di pubblico ha contraddistinto la serata svoltasi a Demonte ieri, 9 maggio alle ore 21, dal titolo “La difesa della sanità nei territori” organizzata dalle Associazioni Libera - Cuneo, con Insieme diamoci una mano e Officina delle idee, con il patrocinio del Comune e dell’Unione montana Valle Stura.



Erano infatti oltre cento le persone stipate nel Palatenda di piazza Nuto Revelli: sindaci della Valle, medici ed infermieri, ma anche tanta gente comune preoccupata della piega che la sanità pubblica sembra avere assunto.



Diverse ma tutte ugualmente interessanti le relazioni dei tre ospiti. Giovanni Damiano ha raccontato l’esperienza del padre Amedeo, presidente dell’USSL 63 di Saluzzo vittima di un agguato mafioso nel 1987, che ha pagato con la vita il suo impegno a difesa della sanità pubblica, rendendo poi attuale la sua narrazione e raccontando l’esperienza dell’associazione che difende l’ospedale e che oggi lui presiede.



Ugo Sturlese, già primario del Santa Croce ed oggi consigliere comunale a Cuneo, ha poi compiuto un interessante excursus storico, dal dopoguerra passando per la legge 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, sino ai giorni nostri, in cui sembra di assistere con un senso di impotenza al lento ma costante smantellamento della sanità pubblica.



Corrado Camilla, noto e stimato medico di medicina generale, ha infine descritto l’esperienza che ha portato alla creazione dell’ospedale di comunità di Demonte che è stato - ed è tuttora - un importante riferimento di sanità e di salute per tutto il territorio della Valle Stura, grazie ad uno sforzo di un vero e proprio team di volontari. I relatori si sono trovati concordi nell’affermare che se la sanità cambia con il tempo, ciò non implica che si debba però rinunciare a questo diritto imprescindibile: memori della propria storia recente - che ha le proprie radici nella Resistenza e nelle battaglie civili degli anni successivi - si deve cercare una prospettiva di futuro, guardando a forme di sperimentazione nuove, come ad esempio la telemedicina.