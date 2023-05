Savigliano, l'Arimondi Eula in spolvero alle finali nazionali dei giochi matematici di Cervia

Giovedì 4 maggio, al palazzetto dello sport del comune di Cervia (Ravenna), si sono disputate le finali nazionali della Coppa Junior, organizzata dall’associazione Kangourou Italia in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell'Università di Milano, gara a squadre riservata ai ragazzi delle scuole medie superiori.

Nella finale erano schierate 32 squadre, ognuna composta da sette ragazzi, in rappresentanza delle migliori scuole italiane per quanto riguarda la matematica del primo biennio e giunte a Cervia dopo aver superato le selezioni regionali svoltesi nei mesi invernali.

Il liceo Arimondi Eula di Savigliano, unica scuola a rappresentare la provincia di Cuneo, per il secondo anno consecutivo è riuscito a qualificasi per la finale ed è sceso in campo con la squadra degli ARItmetici: Elena Carena 2^A scientifico, Anna Abrate e Matteo Borghino 2^B scientifico, Simone Bioddo 2^classico, Gabriele Rittatore e EridonNikaj 1^A scientifico e Paolo Lanfranco 1B scientifico.

In realtà i giorni di gara dovevano essere due, il 3 e 4 maggio, ma l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna ha reso impraticabili le tratte ferroviarie della zona e alcune squadre non sono riuscite ad arrivare Cervia in tempo utile per la prima delle finali previste, costringendo gli organizzatori ad annullarla.

La finale è iniziata alle 10,15 e i ragazzi saviglianesi, concentratissimi e motivatissimi, non hanno mollato per tutti e 90 i minuti, hanno collaborato, si sono confrontati su quesiti difficilissimi e hanno calcolato e ricalcolato, hanno risolto parte dei problemi commettendo un solo errore e va detto che neppure i vincitori sono riusciti a risolvere tutti i problemi.

La classifica finale è un complicatissimo conteggio che si basa sul numero di risposte date, jolly giocato, errori commessi, tempo di risposta, etc, e viene scandita al termine della gara dallo speaker a partire dalla squadra arrivata ultima per risalire fino al podio. Giunti a metà classifica la squadra degli ARItmetici non era ancora stata menzionata e la soddisfazione era già tanta. Dagli spalti le due docenti che hanno accompagnato i ragazzi, le professoresse Tiziana De Marchi e Mirella Galletto, vedevano l’entusiasmo degli allievi salire.

Sono arrivati undicesimi: un risultato strepitoso, a un passo dalla top ten dei migliori licei italiani di città come Milano, Brescia, Carrara, etc, che ormai partecipano a questo tipo di competizioni da anni, attingendo da un bacino di alunni e squadre decisamente più ampio di quello saviglianese.

"Nel complimentarci con la squadra – è il commento dall'istituto –, ringraziamo i ragazzi di seconda che il prossimo anno passeranno al triennio invitandoli, vista la loro bravura, a partecipare ad altre competizioni. Confidiamo nei giovani matematici del futuro: speriamo che i nostri ragazzi di prima il prossimo anno, passati in seconda, si guadagnino la finale di Cervia ed attendiamo nuove forze matematiche dai ragazzi delle medie che il prossimo anno inizieranno il liceo!".