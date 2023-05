Gli alunni della primaria di Sant'Albano ai campionati junior di matematica

Un gruppo di alunni delle classi quarta e quinta della Scuola Primaria di Sant’Albano Stura ha partecipato, il primo marzo, ai “Campionati Junior di Matematica”, organizzati da Mateinitaly con la collaborazione del centro Pristem dell'Università Bocconi.

Dopo aver ricevuto la classifica ufficiale, in attesa degli attestati che arriveranno nelle prossime settimane, venerdì 27 aprile gli alunni sono stati premiati con medaglie per i primi tre classificati di ogni classe (Ginevra Martina, Lorenzo Massimino e Flavio Ravotti per la classe quarta e Pettiti Stefano, Pasero Leonardo e Jemmah Nizar per la classe quinta) e uno spirografo per tutti i partecipanti.

Tutti i ragazzi hanno partecipato con entusiasmo a questa sfida in cui non c'era l'ansia di una valutazione scolastica, ma solo il piacere di provare a sfidare le proprie capacità risolvendo degli enigmi matematici.

Ora tutti stanno facendo il tifo per l'alunna Ginevra Martina, che si è qualificata per partecipare alla gara finale che si svolgerà a Milano il 13 maggio.