Gli screzi si possono chiarire: incontri in classe per controllare le emozioni e prevenire la violenza

Tre incontri in classe per parlare di emozioni, della loro espressione, utilità e modi di gestirle.

La psicologa Sara Bossa, nell'ambito di un progetto promosso dal Lions club Scarnafigi Piana del Varaita, ha coinvolto le classi terza A della scuola media di Scarnafigi, toccando in particolar modo il tema della violenza e del come constratarla.

Il progetto è pensato per sensibilizzare i giovani nei confronti di una tematica così delicata, iinsegnando loro alcune tecniche per la gestione delle emozioni, in particolar modo della rabbia e per imparare a condividere gli stati d’animo in modo da non accumulare tensioni e per sfogare quella energia che potrebbe ripercuotersi in modo negativo su altre persone.

"E’ importante che sappiano che i motivi di uno screzio con il proprio compagno si può risolvere e chiarire - afferma la psicologa. Gli incontri sono stati molto interessanti e positivi grazie al desiderio di partecipare degli alunni ed al loro grande bisogno di raccontarsi".