Infrastrutture, Bergesio (Lega): con Cantiere Italia finito il tempo dei ‘no’

"Il grande Cantiere Italia al centro dell’incontro tra il vicepremier Matteo Salvini e i sindacati. Progetti concreti che riguarderanno tutto il Paese: oltre 4 mila cantieri per 160 miliardi di investimenti in opere per migliorare i collegamenti, la viabilità, la sicurezza, creando sviluppo e posti di lavoro. In soli 6 mesi, con l’insediamento del ministro Salvini al Mit, è finito il tempo dei ‘no’”. Così in una nota il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio.