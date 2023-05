La Cassa di Risparmio di Savigliano guarda con crescente interesse alla piazza saluzzese

Mentre si cerca un bandolo che consenta di sbrogliare l’intricata matassa della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, in città si fanno insistenti le voci che la Cassa di Savigliano possa, quanto prima, sbarcare sulla piazza saluzzese.

Il consiglio di amministrazione dell’istituto di credito saviglianese, a margine dell’approvazione del bilancio, non ha fatto mistero dell’intenzione di voler “aggredire” commercialmente il territorio saluzzese.

Forte dei positivi riscontri avuti su Bra e confortato da un utile di esercizio che nel 2022 si attesta su 7,2 milioni di utili (in crescita a rispetto all’anno precedente di un milione e 300 mila euro) sta considerando l’opportunità di esportare il suo piccolo ma efficiente modello di banca locale nella città vicina.

Nulla ancora è stato definito sul piano operativo, anche perché per condurre in porto l’operazione occorre il placet della Banca d’Italia, tuttavia uno studio, corredato da un’indagine di mercato, supporta l’intenzione.

La difficoltà sta semmai nel fatto che tra i soci della CrSavigliano c’è Bper che detiene un pacchetto azionario del 31%. Il principale azionista di riferimento resta la locale Fondazione CrSavigliano scesa al 60%, dopo i recenti ingressi nella compagine della Nord Ovest Impact costituita dalle Fondazioni CrTorino e CrCuneo col 6% e la Compagnia San Paolo col 3%.

Proprio la presenza nella compagine azionaria della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, che ha acquisito nell’estate 2020 la Cassa di Risparmio di Saluzzo, consiglia prudenza agli amministratori saviglianesi.

Una prudenza in ogni caso relativa dal momento che Bra si trova in situazione analoga e i risultati per CrSavigliano sono stati “sorprendentemente positivi”, come hanno riferito i vertici della Banca nella conferenza stampa di presentazione del bilancio la scorsa settimana.

La cautela – a ben considerare – è piuttosto da attribuire al cambio al vertice della Fondazione CrTorino, dove al presidente Giovanni Quaglia, grande mentore dell’istituto di credito saviglianese, è subentrato l’alessandrino Fabrizio Palenzona.

Il presidente della Banca, Francesco Osella, e quello della Fondazione, Sergio Soave, guardano con attenzione alle mosse del nuovo corso torinese di via XX Settembre, soprattutto nella direzione della ventilata prospettiva di nuove fusioni tra grandi gruppi bancari, in particolare tra Istituto San Paolo-Unicredit e Bpm.

L’ultima banca, in ordine di tempo, ad essere arrivata a Saluzzo è stata la Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù, che, poco più di un mese fa, ha aperto i battenti in piazza Cavour.

In città sono attualmente poco meno di venti le filiali bancarie, ricomprendendo gli sportelli bancomat di ultima generazione.

Se poi si considerano anche le compagnie di assicurazione che, insieme alle Poste, svolgono a tutti gli effetti attività bancaria, il numero aumenta.

Un dato che – a dispetto della crisi in atto che sta mettendo a dura prova i settori portanti dell’economia del territorio – dimostra come Saluzzo resti una piazza interessante sia per istituti di credito nazionali che locali, compresi quelli riconducibili alla filiera comunemente nota come ex Casse rurali, quali sono le Bcc di Bene Vagienna e Cherasco.