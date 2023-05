Lieto fine a Dronero: Perla, la gattina scomparsa due mesi fa, è tornata a casa

“Io sentivo che la mia Perla era viva - racconta la padrona - in questi mesi non ho smesso di cercarla, mai ho perso la speranza. Non so cosa sia successo quel giorno di marzo, cosa l’aveva fatta allontanare, ma credo che poi abbia perso l’orientamento, non essendo abituata ad allontanarsi da casa, e che abbia girato parecchio. È riuscita però ad arrivare a Pratavecchia, in direzione Monastero, esattamente a 50 metri da dove è nata.