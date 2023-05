Museo del tartufo bianco d'Alba: dal 10 maggio il bando per la gestione di caffetteria, bookshop e biglietteria

Museo del tartufo bianco d’Alba: da domani, 10 maggio, su sito del Comune sarà attivo il link per visionare il capitolato per partecipare alla gara per la gestione della caffetteria, del bookshop e della biglietteria. Tre aspetti importanti che avranno un unico gestore in una struttura che, con l’entrata al piano terra nei prestigiosi locali del complesso della Maddalena, porterà il turista a vivere un’esperienza unica nelle stanze di un museo dove poter conoscere e apprezzare in chiave moderna il tartufo nelle sue diverse espressioni culturali, tradizionali, sociali, gastronomiche e territoriali.



«Domani sarà pubblicato il capitolato per partecipare alla gara di gestione - afferma Emanuele Bolla, assessore al turismo - che rappresenta un ulteriore importante passo in avanti verso la chiusura del cerchio di un progetto che mette al centro il tartufo. Una realtà alla quale siamo arrivati dopo anni, e su cui insistevo già quando ero consigliere di opposizione anni fa. Il vedere realizzarsi tutto questo mi riempie di gioia, a conferma di come, per Alba, il tartufo sia al centro.



A livello di lavori proseguono quelli relativi agli allestimenti, e, se tutto andrà bene, apriremo il museo per la fiera del tartufo 2023. Ringrazio fin da ora, per la professionalità dimostrata, i diversi attori tra cui l’ufficio tecnico, formato dall’architetto Albano e dai suoi collaboratori, lo studio di progettazione, l’impresa. Nonostante il periodo critico per l’edilizia ed il reperimento dei materiali, stiamo portando a termine un’opera importante per la città».