Pubblicato il bando per il sostegno alle imprese commerciali del Distretto di Fossano, Savigliano e Terre di Pianura

Tale distretto, ufficialmente riconosciuto dalla Regione Piemonte insieme alle altre settantasei aggregazioni analoghe, è l'ambito territoriale nel quale i dodici Comuni di Bene Vagienna, Caramagna Cavallermaggiore, Centallo, Fossano - capofila come più popoloso -, Genola, Marene, Racconigi, Salmour, Savigliano, Sant'Albano e Trinitá, coinvolgendo i cittadini, le imprese e le associazioni di categoria, hanno condiviso lo scopo di fare del commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione delle risorse territoriali per aumentare l'attrattivitá, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitivitá delle imprese.

Ha sottolineato il Sindaco di Fossano Dario Tallone, davanti alla platea presente alla recente premiazione del concorso della locale ASCOM "Uno scontrino per la scuola": "La nostra amministrazione, come tutte quelle comprese nel distretto, è attenta al tessuto commerciale locale e, grazie alle misure messe in campo dalla Regione, vuole, con questo bando, dare attuazione a quanto deciso nell'assemblea del settore scorso e mettere un tassello importante nel supporto per il rinnovo e l'evoluzione digitale delle imprese commerciali, vero motore economico della comunitá!"